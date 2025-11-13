Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

दिल्ली धमाके के बाद टली राम चरण की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग, लाल किले में होना था शूट, मेकर्स ने किया रद्द

Ram Charan Movie Shoot Postponed: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के चलते सुपरस्टार राम चरण की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग को टाल दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, मेकर्स ने लाल किले के अंदर और आसपास जगहों पर शूटिंग करने की मंजूरी ली थी.  

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 13, 2025, 07:58 PM IST
सुपरस्टार राम चरण
सुपरस्टार राम चरण

Ram Charan Movie Shoot Postponed: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से हर कोई हैरान है. इस हादसे का असर कई फिल्मों की शूटिंग और इवेंट्स पर भी देखने को मिला है. लाल किले पर काफी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, जिसके चलते आरआरआर फेम एक्टर राम चरण की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए मेकर्स ने पहले ही प्रशासन से परमिशन ली थी, लेकिन अब इस हादसे के चलते शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है. 

लाल किले होनी थी राम चरण की फिल्म की शूटिंग
एक्टर राम चरण छोटे से पैचवर्क के लिए अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग करने वाले थे. मेकर्स राम चरण के साथ लाल किले के अंदर और इसके आस-पास के इलाकों में इसी महीने 17 नवंबर को शूट करने वाले थे. लेकिन आतंकी हमले के बाद मेकर्स ने अपना प्लान बदल लिया और शूटिंग को कैंसिल कर दिया. इस शूटिंग के लिए मेकर्स अब नई प्लानिंग करेंगे, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शूटिंग को किया पोस्टपोन 
ई-टाइम्स के एक सोर्स के हवाले से बताया गया कि 'राम चरण की अपकमिंग फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग पूरी करनी थी, इसके लिए टीम लाल किले के अंदर और उसके आस पास 17 नवंबर को शूटिंग करने की मंजूरी भी दे दी गई थी. हालांकि अब शूटिंग के शेड्यूल को बदला जाएगा.' एक अन्य सोर्स ने बताया कि मेकर्स ने इस शूटिंग के लिए 15 और 16 नवंबर के दिन को तय किया था. हालांकि अब इसे टाल दिया गया है. 

इस फिल्म पर भी दिखा असर 
बता दें कि इस हमले का असर कई फिल्मों पर देखने को मिला. शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 पर भी इसका असर पड़ा. फिल्म की शूटिंग दिल्ली में होनी थी. हालांकि मेकर्स ने वायु प्रदूषण और दिल्ली ब्लास्ट के चलते फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया है. फिल्म की शूटिंग पुरानी दिल्ली में होनी थी, लेकिन अब इस शूटिंग में थोड़ी देरी होगी. हालांकि शेड्यूल को कैंसिल नहीं किया गया है, फिलहाल इसमें अभी देरी होगी. इस महीने के अंत में नई तारीख सामने आ सकती है.   

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Ram Charandelhi red fort blast

