40 फिल्मों में हीरो, 300 से अधिक में विलेन, इस साउथ सुपरस्टार ने बेटी नहीं नौकरानी के नाम की करोड़ों की संपत्ति, फिर कर ली सुसाइड

साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं, जो अपनी ग्लैमरस और शोहरत से भरपूर लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और तरह-तरह प्रोजेक्ट्स को साइन करते हैं, ताकि वो इस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने रह सकें. लेकिन आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दीं और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया. मगर उनके द्वारा जीवन में किए गए संघर्ष के बारे में लोगों को उस समय पता चला जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए.

फिल्म 'बुद्धिमंतुडु'

आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार श्री रंगनाथ हैं, जिनका जन्म साल 1946 में चेन्नई में हुआ था. रंगनाथ साउथ सिनेमा का एक जाना- माना चेहरा हैं और फिल्मों में आने से पहले वो एक रेलवे टिकट कलेक्टर थे. लेकिन इस सरकारी नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा था और वो एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, जिसके चलते साल 1969 में उन्होंने फिल्म 'बुद्धिमंतुडु' से डेब्यू किया.

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

इस फिल्म से श्री रंगनाथ को कोई खास पहचान नहीं मिली थी. लेकिन साल 1974 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'चंदना' से वो रातों-रात हीरो बन गए, जिसके बाद उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा फिल्मों में हीरो की भूमिका निभाई और कई सुपरहिट फिल्में दीं. वहीं उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया था.

डिप्रेशन का हो गए थे शिकार

रंगनाथ की जिंदगी में उस समय दुखों का पहाड़ टूटा जब उनकी पत्नी चैतन्य का लंबी बीमारी के चलते साल 2009 में निधन हो गया, जिससे उन्हें काफी गहरा सदमा लगा और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए. डिप्रेशन से जूझते हुए उन्होंने साल 2015 में अपने ही घर में सुसाइड कर ली. इस खबर ने साउथ इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था और पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने जो लिखा वो सभी के लिए चौंका देने वाला था.

कामवाली के नाम की संपत्ति

श्री रंगनाथ द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी सारी कमाई घर में काम करने वाली मीनाक्षी के नाम कर दी थी इस खबर से सभी को बड़ा झटका लगा था. लेकिन उनकी बेटी नीरजा ने बताया कि 'मीनाक्षी हमारे घर में काम करती थी, उन्होंने मेरे माता-पिता के आखिरी सालों में काफी देखभाल की. मेरे पिता उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसके नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीदी थी.' एक्टर की इस दर्द भरी कहानी ने सभी को एहसास दिल दिया था कि दौलत कभी भी आपको खुशियों की गारंटी नहीं दे सकती है और फिल्म इंडस्ट्री में चमकते चेहरों के पीछे एक अकेला इंसान छुपा है.