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शादीशुदा लोगों को साउथ के ‘सिंघम’ की एडवाइस- घर में चाहिए शांति तो चुप रहें और बीवी की सुनें

Suriya Marriage Advice: साउथ सुपरस्टार सूर्या ने शादीशुदा पुरुषों और प्रेमियों को घर में शांति बनाए रखने के लिए एक अनोखा मंत्र दिया है. सूर्या ने एडवाइस देते हुए 'चुप रहने' और 'सम्मान' को खुशहाल शादी का आधार बताया है. उन्होंने बस एक इशारा किया और कहा, 'चुप रहो, सिर्फ सुनो.'

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 12, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:41 PM IST
शादीशुदा लोगों को साउथ के ‘सिंघम’ की एडवाइस- घर में चाहिए शांति तो चुप रहें और बीवी की सुनें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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