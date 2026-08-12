शादीशुदा लोगों को साउथ के ‘सिंघम’ की एडवाइस- घर में चाहिए शांति तो चुप रहें और बीवी की सुनें

Suriya Marriage Advice: साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' (Vishwanath & Sons) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने शादीशुदा मर्दों को ऐसी सलाह दे दी, जिस पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. करीब 20 साल से ज्योतिका के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहे सूर्या से जब घर में शांति बनाए रखने का सीक्रेट पूछा गया, तो उन्होंने बिना देर किए बस एक इशारा किया और कहा, 'चुप रहो, सिर्फ सुनो.'
दरअसल, सूर्या हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' के प्रमोशन के लिए हैदराबाद में थे. फिल्म के प्री-रिलीज़ इवेंट के दौरान, एंकर सुमा ने प्रशंसकों की ओर से उनसे कुछ सवाल पूछे. इस दौरान सूर्या ने शादीशुदा पुरुषों और प्यार करने वालों के लिए कुछ दिलचस्प सुझाव साझा किए. गौरतलब है कि सूर्या और अभिनेत्री ज्योतिका की शादी को जल्द ही 20 साल पूरे होने वाले हैं.
जब एक प्रशंसक ने सूर्या से पूछा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए पति को कौन सा पहला नियम अपनाना चाहिए, तो एक्टर ने हंसते हुए अपने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया. उन्होंने मजाकिया लेकिन प्रभावी अंदाज में कहा, 'शांत रहें. सिर्फ सुनें. बात न करें.' उनकी इस सलाह ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया.
एक अन्य प्रशंसक ने जब उनसे एक सफल रिश्ते का राज पूछा, तो सूर्या ने गहराई से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि प्यार के साथ-साथ एक-दूसरे को पारस्परिक सम्मान (Mutual Respect) देना बहुत जरूरी है. सूर्या के अनुसार, 'प्यार स्थायी होना चाहिए और शादी के बाद खत्म नहीं होना चाहिए. आपको हर दिन प्यार करना चाहिए और अपने पार्टनर का सम्मान करना जारी रखना चाहिए.'
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Suriya Fans Club (SuriyaFansClub) August 11, 2026
वहीं, सूर्या ने शादीशुदा जीवन में महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले बलिदानों के बारे में भी बात की. उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरुषों को अपने पार्टनर का साथ देना सीखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'उनके साथ खड़े रहें, उन्हें प्यार करें और वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं.' सूर्या और ज्योतिका इसी साल सितंबर में अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मनाएंगे.
सूर्या की आने वाली फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' का निर्देशन वेंकी अटलूरी ने किया है और यह 14 अगस्त को तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी. फिल्म में सूर्या के साथ ममिता बैजू मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी संजय विश्वनाथ (सूर्या) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अंतरराष्ट्रीय पिस्टल शूटर है और अपनी उम्र के 40वें पड़ाव में जीवन और करियर के बदलावों से जूझ रहा है.