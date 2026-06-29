'करुप्पु' के बाद फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार सूर्या, 'कांतारा' के मेकर्स संग बड़ी फिल्म का ऐलान

साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी हालिया रिलीज ‘करुप्पु’ को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिला है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने दमदार कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. इसी बीच सूर्या ने अपने फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी दी है.
दरअसल, उनकी अगली फिल्म का ऐलान हो गया है. सूर्या इस बार ‘केजीएफ’ बनाने वाले बैनर संग बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं. इतना ही नहीं, इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सूर्या ने एक बार फिर ‘जय भीम’ के डायरेक्टर टी.जे. ज्ञानवेल से हाथ मिलाया है.
बता दें कि दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स और सात फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ अपने नाम कर चुके सूर्या ने हमेशा कमर्शियल सक्सेस और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखा है. इसके साथ ही, एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी उन्होंने हमेशा सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दिया है.
वहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल हैं, जिन्होंने देश भर में तहलका मचाने वाली फिल्म 'जय भीम' बनाई थी. इस फिल्म को इसकी दमदार कहानी, इमोशनल गहराई और सामाजिक संदेश के लिए बहुत तारीफें मिली थीं. आपको बता दें कि 'जय भीम' IMDb इंडिया पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली फिल्मों में से एक है. समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली और इंसानी जज्बातों से जुड़ी कहानियाँ पर्दे पर दिखाने के लिए ज्ञानवेल ने आज के दौर के सिनेमा में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है.
फिल्म को लेकर होम्बले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरागांदुर ने कहा, 'हमारा हमेशा से मानना रहा है कि जब जुनूनी लोग एक जैसी सोच के साथ हाथ मिलाते हैं, तो एक बेहतरीन फिल्म बनती है. सूर्या और टीजे ज्ञानवेल के साथ काम करना हमारे लिए एक ऐसी सच्ची और खास कहानी को सामने लाने का जरिया है, जो दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लेगी.'
इस फिल्म के पीछे एक बहुत ही टैलेंटेड टेक्निकल टीम काम कर रही है. फिल्म में साई अभ्यंकर का म्यूजिक होगा. एसआर काथिर सिनेमैटोग्राफी संभालेंगे, के काथिर प्रोडक्शन डिजाइन करेंगे और एडिटिंग फिलोमिन राज की होगी.
बता दें कि होम्बले फिल्म्स आज भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक बन चुका है, जिसने 'KGF', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल किया है. ये मेकर्स हमेशा ऐसे डायरेक्टर्स का साथ देते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है और जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिन्हें हर भाषा और संस्कृति के लोग पसंद करें. उन्होंने ऐसी शानदार फिल्में दी हैं जिन्होंने पैन-इंडिया लेवल पर सिनेमा को एक नए तरीके से परिभाषित किया है.
होम्बले फिल्म्स ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपनी हर फिल्म के साथ नए रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वह बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में देना हो, भारत की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को दर्शकों के सामने लाना हो, या फिर भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर पेश करना हो.