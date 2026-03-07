'ये आपके लायक नहीं..,' सुपरस्टार विजय ने तलाक और तृषा संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी; फैंस से की खास अपील

एक्टर-पॉलिटिशियन विजय पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं. सुपरस्टार विजय की पत्नी संगीता के उनके खिलाफ तलाक की अर्जी देने के बाद उन्हें तृषा कृष्णन के साथ एक रिसेप्शन में देखा गया. शनिवार को TVK चीफ ममल्लापुरम में इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात की. साथ ही अपने फैंस से दुखी न होने की अपील की.

थलपति विजय ने पत्नी संगीता सोरनालिंगम संग तलाक और तृषा के साथ चल रहे अफेयर का इनडायरेक्टली जिक्र करते हुए कहा, 'मेरे आस-पास की हाल की प्रॉब्लम्स की चिंता मत करो.' विजय ने आगे कहा कि ये मुद्दे किसी के चर्चा के लायक नहीं हैं. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह इन मामलों को पर्सनली संभालेंगे. उन्होंने कहा, 'ये मुद्दे आपके लायक नहीं हैं. मैं खुद उनका ध्यान रखूंगा.' आगे कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उनके फैंस उनकी निजी समस्याओं की वजह से दुखी या परेशान है.

विजय ने जनता के लिए जताई चिंता

भाषण के दौरान, विजय ने कहा, 'हाल ही में कुछ दिक्कतें हुई हैं. मैं देख रहा हूं कि आपको भी हर्ट हो रहा है. आप लोगों को दुखी देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है. मैं अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतों का ध्यान खुद रखूंगा. परेशान मत हो आप. चिंता की कोई बात नहीं है. हम सब को मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान किस तरह करना है उस पर काम करना है.'

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप

संगीता ने अपनी याचिका में आरोप लगाए हैं कि विजय का एक अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. जब अप्रैल 2021 में इस संबंध के बारे में पता चला, तब विजय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे. लेकिन, यह रिश्ता जारी रहा, जिसके चलते उन्हें गंभीर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा. अदालत में दाखिल अर्जी के मुताबिक, जब उन्होंने अपने पति से इस कथित संबंध को लेकर सवाल किए, तो उनके साथ व्यवहार में बदलाव आने लगा. संगीता ने आरोप लगाया कि विजय ने उनके घरेलू अधिकारों को सीमित कर दिया. उनके आने-जाने पर रोक लगा दी और आर्थिक मामलों में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं. याचिका में संगीता ने मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता का जिक्र करते हुए तलाक की मांग की है. संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस कानून के तहत व्यभिचार और क्रूरता जैसे आधारों पर तलाक की मांग की जा सकती है.

1999 में हुई थी विजय-संगीता की शादी

विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी. विजय क्रिश्चियन और संगीता हिंदू हैं. कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी, जिसके बाद चेन्नई में एक शानदार रिसेप्शन भी रखा था. शादी के बाद विजय और संगीता ने 2000 में अपने पहले बच्चे, जेसन संजय का स्वागत किया और 2005 में बेटी दिव्या साशा ने जन्म लिया.

शादी के 27 साल बाद अब संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी है. दोनों पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं. संगीता श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी परवरिश यूनाइटेड किंगडम में हुई है. वहीं विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं, ने हाल के वर्षों में फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम को तमिलनाडु में एक उभरती राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है.