'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी कोहराम! एडवांस बुकिंग में कमा डाले इतने करोड़, क्या टूट जाएगा रिकॉर्ड?

‘Spider-Man: Brand New Day’ Box Office Prediction: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' की सफलता के बाद अब हॉलीवुड भारत में एक और बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है. मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. फिल्म के आखिरी ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी, जिसका सीधा असर अब इसकी प्री-एडवांस सेल्स पर देखने को मिल रहा है.
टॉम हॉलैंड स्टारर 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत के बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करने की तैयारी में है. 30 जुलाई को भारत में रिलीज हो रही फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये से अधिक की एडवांस बुकिंग कर ली है, वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने हॉलीवुड फिल्म पर जमकर कैंची भी चलाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'स्पाइडर-मैन 4' को U/A 13 सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म से कई रोमांटिक सीन्स और अश्लील शब्दों को भी कट किया गया है.
ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अब तक ओपनिंग डे के लिए लगभग 3.15 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री कर चुकी है. इसमें अकेले पीवीआर इनॉक्स में 2.53 लाख और आइनॉक्स/सिनेपॉलिस में बाकी टिकट बिके हैं. भारत में फिल्म को 4,000 से ज्यादा शोज में रिलीज किए जाने की तैयारी है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 25 करोड़ रुपये से अधिक की एडवांस बुकिंग कर ली है.
बता दें कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म 'नो वे होम' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 32.67 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी. हालांकि, ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'ब्रांड न्यू डे' इस आंकड़े को आसानी से पार कर लेगी. अक्षय राठी, एग्जिबिटर और आशीर्वाद थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के अनुसार, फिल्म के प्रति दीवानगी को देखते हुए यह पहले दिन कम से कम 40 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है. वहीं, रमेश बाला ने भविष्यवाणी की है कि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने की ओर डेस्टिन डेनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टॉम हॉलैंड, जेंडया और मार्क रफालो जैसे दिग्गज कलाकार हैं. चार दिनों के विस्तारित ओपनिंग वीकेंड के साथ, यह फिल्म 120-130 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की कोशिश करेगी, जो इसे भारत में इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बना देगा.
बता दें कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow की बात करें तो इस ऐप पर प्री-सेल्स में यहां 8 लाख टिकटों का आंकड़ा पार कर लिया है. इसने 'डेडपूल एंड वुल्वरिन' की प्री-सेल के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है. 17 जुलाई को जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, तो पहले ही दिन फिल्म के 43 हजार टिकट बिक गए थे. जबकि 26 जुलाई से 'बुकमायशो' पर हर दिन 1.41 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हो रही है. भारत के सिनेमाघरों में फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है.