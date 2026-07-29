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'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी कोहराम! एडवांस बुकिंग में कमा डाले इतने करोड़, क्या टूट जाएगा रिकॉर्ड?

Spider-Man: Brand New Day Box Office Prediction: मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती नजर आ रही है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. क्या 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में पिछली फिल्म 'नो वे होम' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 29, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:49 PM IST
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी कोहराम! एडवांस बुकिंग में कमा डाले इतने करोड़, क्या टूट जाएगा रिकॉर्ड?
Image Credit: &#039;स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे&#039; की बंपर ओपनिंग तय!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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