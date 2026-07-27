रिलीज से पहले 'स्पाइडरमैन' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 8 सेकेंड का Kissing सीन काटा; 3 अश्लील शब्द भी किए म्यूट

Spider-Man Brand New Day: एक्शन-एडवेंचर हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. कुछ कट और डायलॉग्स को म्यूट करने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है. इसमें ऑडियो के साथ-साथ सबटाइटल्स से भी कुछ अश्लील शब्दों को हटाया या म्यूट किया गया है. जानकारी के मुताबिक, इन बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से स्टूडियो को 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया है.
फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में बदलावों के बाद भी पीटर पार्कर की डार्क स्टोरी और एक्शन सीन्स पहले की तरह ही रहेंगे. फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि ओपनिंग डे पर यह जबरदस्त कलेक्शन कर सकती है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म पर कितने कट लगे हैं.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से UA 13+ सर्टिफिकेट मिला है. यानी यह फिल्म लगभग सभी लोग देख सकते हैं. हालांकि, 13 साल से छोटे बच्चे इसे अपने माता-पिता की देखरेख और मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं.
सेंसर बोर्ड की तरफ से मेकर्स को फिल्म में तीन जगहों पर ऑडियो से अश्लील शब्दों को म्यूट करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही इन शब्दों को सबटाइटल्स से भी हटाने का निर्देश दिया गया है. इनमें से एक हिस्सा फिल्म के फर्स्ट हाफ में है, जबकि बाकी दो हिस्से इंटरवल के बाद हैं. वहीं, 8 सेकंड का एक लिप-लॉक सीन भी हटाया गया है.
बता दें कि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है. फिल्म की लंबाई 144.52 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट 31 सेकंड है. इस फिल्म से टॉम हॉलैंड, जेंडाया और जैकब बैटलन की वापसी हो रही है. यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की कहानी को आगे बढ़ाती है और फिल्म में हुई घटनाओं के बाद पीटर की जिंदगी को दिखाती है.