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रिलीज से पहले 'स्पाइडरमैन' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 8 सेकेंड का Kissing सीन काटा; 3 अश्लील शब्द भी किए म्यूट

Spider-Man Brand New Day: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म की सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. CBFC ने फिल्म के कुछ सीन्स पर कट लगाए हैं और कुछ अश्लील शब्दों को भी म्यूट किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 27, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:25 PM IST
रिलीज से पहले 'स्पाइडरमैन' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 8 सेकेंड का Kissing सीन काटा; 3 अश्लील शब्द भी किए म्यूट
Image Credit: स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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