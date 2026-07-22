भारत में 'Spider-Man: Brand New Day' का जबरदस्त क्रेज, एडवांस बुकिंग में 'The Odyssey' और 'Border 2' को छोड़ा पीछे

Spider-Man Advance Booking: मार्वल स्टूडियो की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिलीज से पहले ही भारत में धमाल मचा रही है. फिल्म को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग ने 'द ओडिसी' और 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. इससे साफ है कि भारतीय दर्शकों के बीच स्पाइडर-मैन के लिए काफी एक्साइटमेंट है.
एडवांस बुकिंग के मामले में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने शानदार रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म भारत की दूसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग वाली फिल्म बन गई है. इसके आगे फिलहाल सिर्फ रणवीर सिंह की 'धुरंधर' है. 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्डतोड़ प्री-सेल्स के दम पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने टिकट बेच दिए हैं.
मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. एडवांस बुकिंग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पीवीआर इनॉक्स और सिनेपॉलिस में पहले दिन के लिए 1.47 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं. खास बात यह है कि फिल्म की रिलीज में अभी एक हफ्ते का समय बाकी है, फिर भी इसने 'द ओडिसी' और 'बॉर्डर 2' की फाइनल एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
धुरंधर: द रिवेंज – 9.25 लाख टिकट
स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे – 1.47 लाख टिकट
बॉर्डर 2 – 1.45 लाख टिकट
द ओडिसी – 1.40 लाख टिकट
भूत बंगला – 72 हजार टिकट
कॉकटेल 2 – 70 हजार टिकट
वेलकम टू द जंगल – 52 हजार टिकट
अल्फा – 40 हजार टिकट
धमाल 4 – 38 हजार टिकट
इक्कीस – 35 हजार टिकट
इन आंकड़ों के साथ 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' साल 2026 में भारत की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. हालांकि, अभी भी यह फिल्म 'धुरंधर' से पीछे है. फिलहाल दोनों फिल्मों के बीच लंबा अंतर है. 'स्पाइडर-मैन' को शहरी मल्टीप्लेक्स दर्शकों से शानदार रिएक्शन मिल रहा है.
बता दें कि भारत में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 30 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जबकि यह फिल्म अमेरिका में 31 जुलाई को रिलीज होगी. यानी भारतीय दर्शकों को यह फिल्म अमेरिका के दर्शकों से एक दिन पहले देखने का शानदार मौका मिलेगा.