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भारत में 'Spider-Man: Brand New Day' का जबरदस्त क्रेज, एडवांस बुकिंग में 'The Odyssey' और 'Border 2' को छोड़ा पीछे

Spider-Man Advance Booking: इन दिनों दर्शकों के बीच 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही लाखों रुपये का कारोबार कर लिया है. ऐसे में आइए, हम आपको फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में बताते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 22, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:27 PM IST
भारत में 'Spider-Man: Brand New Day' का जबरदस्त क्रेज, एडवांस बुकिंग में 'The Odyssey' और 'Border 2' को छोड़ा पीछे

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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