स्पाइन इंजरी ने तोड़ दिया हौसला, पर नहीं रुकी एक्ट्रेस! 40 दिन बेड रेस्ट और फिर लेटे-लेटे राकुल प्रीत ने शूट किए पूरे सीन

फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ की एक्ट्रेस रकुल प्रीत के किरदार की हर जगह खूब तारीफ हो रही है और उनकी स्क्रीन प्रजेंस और परफेक्ट डॉयलग टाइमिंग से उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. वहीं इस फिल्म में रकुल प्रीत और अजय देवगन की केमिस्ट्री की चर्चा खूब की जा रही है. फिल्म में दिग्गज एक्टर आर माधवन और जावेद जाफरी भी नजर आ आए थे, जिन्होंने दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दमदार शॉट देने वाली एक्ट्रेस रकुल प्रीत को फिल्म के दौरान गंभीर चोट लगी थी.

इस सीन को कैसे किया पूरा

रकुल प्रीत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि फिल्म के सबसे पॉपुलर सीन, यानी हाईवे सीक्वेंस, को शूट करने के पीछे असली प्रॉब्लम क्या थी. उन्होंने बताया कि ‘मैं दे दे प्यार दे 2’ की शूटिंग कर रही थी तब मेरी पीठ में चोट लग गई थी, और ये रीढ़ की हड्डी में चोट थी. मैंने फिल्म का 50 परसेंट हिस्सा पूरा कर लिया था तभी ये चोट लगी और मैं 40 दिन तक बिस्तर पर ही रही. मैं जरा-सा भी हिल नहीं सकती थी, जैसे कोई इंसान जिसे कुछ भी महसूस न हो.’

हाईवे पर बैठ रखकर किया सीन पूरा

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा कब चल पाऊंगी. हमें तीन महीने का फिल्म से ब्रेक लेना पड़ा और फिर मैंने शूटिंग शुरू की. लेकिन जब लौटी तो मैं इस तरह कुर्सी पर भी ठीक से बैठ नहीं सकती थी. मैंने आधी फिल्म फिजियो वाले बैड पर बैठकर शूट की है, जिसे आप देखकर बता नहीं सकते.’फिल्म के पॉपुलर सीन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, जिस पॉपुलर हाईवे सीन को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं, मेरी बैड सच में हाईवे पर ही थी. मैं लेटी रहती थी, शॉट तैयार होता था, मैं उठती थी, शॉट देती थी और फिर जाकर दोबारा लेट जाती थी.’ ये उनकी ये बात सुनकर हम सब उनकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से सच में हैरान हैं.'