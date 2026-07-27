कौन हैं श्रीलेखा मित्रा? जिनके एक विवादित पोस्टर से मच गया बवाल, थाने में दर्ज हुई शिकायत

Sreelekha Mitra Controversy: मशहूर बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा पीएम नरेंद्र मोदी के एक विवादित पोस्टर को हाथों में थामने की वजह से विवादों में घिर गई हैं. बीजेपी ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है. वहीं दूसरी तरफ श्रीलेखा मित्रा ने इस पूरे वाकये पर अपनी सफाई देते हुए एक अनोखी बात कह दी है. क्या है यह पूरा मामला और एक्ट्रेस ने अपनी सफाई में क्या कहा.
कोलकाता में शुक्रवार को छात्रों ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला था. इस रैली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी. 24 जुलाई को सीलदह से धर्मतला तक निकली इस रैली में आम लोगों के साथ-साथ बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा भी शामिल हुईं. लेकिन प्रदर्शन के दौरान उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वह हाथ में एक अपमानजनक पोस्टर थामे नजर आ रही थीं.
बीजेपी ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत
इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विवादित कार्टून बना हुआ था. जैसे ही यह फोटो सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया. टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेता केया घोष ने कोलकाता के आनंदपुर पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी. इसके अलावा बिधाननगर साइबर क्राइम थाने समेत कई अन्य जिलों में भी श्रीलेखा के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं.
देश के प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप
बीजेपी नेताओं का कहना है कि श्रीलेखा मित्रा ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है. केया घोष ने मांग की है कि इस तरह के उकसावे वाले कदम के लिए एक्ट्रेस को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353 और 356 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
श्रीलेखा मित्रा ने सफाई में क्या कहा?
विवाद बढ़ता देख श्रीलेखा मित्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी कर अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि वह उस दिन अपना चश्मा घर पर ही भूल गई थीं. पोस्टर पर क्या लिखा है या किसकी तस्वीर बनी है, यह वह साफ-साफ नहीं देख पाई थीं. उन्होंने कहा कि छात्रों के बुलावे पर वह सिर्फ उनका समर्थन करने गई थीं और उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था. अपनी सफाई देने के साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि अगर सरकार या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर सकती है. अगर उन्हें फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दें, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस कार्रवाई के खिलाफ भी जनता की ओर से एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा.
कौन हैं श्रीलेखा मित्रा?
श्रीलेखा मित्रा बंगाली सिनेमा और टेलीविजन की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने टीवी धारावाहिक 'बालिकार प्रेम' से अपने करियर की शुरुआत की और 'तृष्णा' (1996) सीरियल से लोकप्रियता हासिल की, जबकि 1998 में आई सुपरहिट फिल्म 'होथाट बृस्टी' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. 'कांटातार' (2006) में 'सुधा' के दमदार किरदार के लिए उन्हें बीएफजेए और आनंदलोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा 'आश्चर्य प्रदीप', 'चौकाठ' और 'महानगर@कोलकाता' जैसी चर्चित फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार और नामांकन हासिल करने वाली श्रीलेखा ने लोकप्रिय कॉमेडी शो 'मिराक्केल' में जज के रूप में भी अपनी खास पहचान बनाई है.