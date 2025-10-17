Advertisement
इस लड़की ने किया श्रीदेवी के गाने पर डांस, लोगों ने बताया कार्बन कॉपी

श्रीदेवी की हमशक्ल का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो देख आपको एक्ट्रेस की याद आ जाएगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:37 AM IST
सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का टैलेंट देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर एक लड़की खुद को श्रीदेवी की हमशक्ल मानती हैं. वह श्रीदेवी के गानों पर रील बनाती हैं. इस लड़की का नाम भूमिका तिवारी है. हाल ही में लड़की ने श्रीदेवी की फिल्म चालबाज के सॉन्ग पर डांस किया है. 

श्रीदेवी की हमशक्ल ने किया डांस 
वीडियो में श्रीदेवी की हमशक्ल लड़की डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. लड़की सड़क पर दिवंगत एक्ट्रेस की तरह डांस करते हुए नजर आ रही हैं. लड़की ने कैप्शन में श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी है. सोशल मीडिया पर लड़की के इस डांस को काफी पसंद किया जा रहा है. 

1 मिलियन फॉलोअर्स 
भूमिका के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. भूमिका के इंस्टाग्राम पर आपको केवल श्रीदेवी के ही गाने और डांस वीडियो देखने को मिलेंगे. लड़की श्रीदेवी के गानों पर ही वीडियो बनाती हैं. 

लोगों को पसंद आया डांस 
श्रीदेवी की इस हमशक्ल के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. लोग कमेंट कर रहे हैं कि टैलेंटड गर्ल, एक्सप्रेशन, डांस, एक्टिंग वाकई बहुत खूब है. दूसरा लिखता है बहुत ही अच्छा डांस हैं. तीसरा यूजर लिखा है, एक बार को मुझे लगा कि श्रीदेवी नाच रही हैं. लोग वीडियो पर हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. वीडियो पर लाख से ज्यादा लाइस आ चुके हैं. 

