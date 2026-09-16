श्रीदेवी की चेन्नई प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बोनी कपूर-जाह्नवी-खुशी कपूर को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के परिवार की चेन्नई स्थित प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश उन लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिन्होंने इस जमीन में अपना हिस्सा होने का दावा किया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर, जान्हवी कपूर और खुशी कपूर को नोटिस भी जारी किया है.
यह विवाद चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड के पास मौजूद करीब 4.7 एकड़ जमीन से जुड़ा है. एम.सी. शिव कामी, उनके भाई एम.सी. नटराजन और उनकी मां चंद्रभानु ने इस जमीन पर अपना हिस्सा होने का दावा किया है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 19 अप्रैल 1988 को श्रीदेवी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए. उनका दावा है कि यह जमीन मूल रूप से उनके पैतृक दादा की थी. उनका कहना है कि उनके पिता मुदलियार के जरिए इस संपत्ति में उनका एक-पांचवां हिस्सा बनता है.
वहीं, इस मामले में बोनी कपूर की ओर से निचली अदालत में दलील दी गई थी कि यह मुकदमा कानून के तहत सुनवाई के योग्य नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि चंद्रभानु के पति उनकी शादी के समय पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उनकी दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं थी.
बोनी कपूर की ओर से यह भी आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कुछ जरूरी तथ्यों को छिपाया है. उनके मुताबिक, इस जमीन को लेकर पहले भी दावा किया जा चुका है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था.
दरअसल, विवाद चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड के पास मौजूद करीब 4.7 एकड़ जमीन को लेकर है. इस जमीन को 19 अप्रैल 1988 को श्रीदेवी और उनके परिवार ने खरीदा था. अब एमसी शिव कामी, उनके भाई एमसी नटराजन और उनकी मां चंद्रभानु ने दावा किया है कि यह जमीन मूल रूप से उनके पैतृक दादा की थी. उनका कहना है कि परिवार के वारिस होने के नाते इस जमीन में उनका भी हिस्सा है और 1988 में जमीन की खरीद से जुड़े दस्तावेजों को रद्द किया जाना चाहिए.
दूसरी ओर, बोनी कपूर ने इन दावों का विरोध किया है. उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं का मुकदमा कानूनी तौर पर सुनवाई के योग्य नहीं है और इस जमीन को लेकर पहले भी मामला अदालत में खारिज हो चुका है. अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां कोर्ट ने फिलहाल जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और बोनी कपूर, जान्हवी कपूर और खुशी कपूर से जवाब मांगा है. यानी अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि जमीन पर असली मालिकाना हक किसका है.