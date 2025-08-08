खुशी कपूर को आई मां श्रीदेवी की याद, बर्थ एनिवर्सरी से 5 दिन पहले शेयर की ऐसी PHOTO, देखकर भर आएंगी आंखें

Sridevi 62nd Birth Anniversary: हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत को 7 साल 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस उनको भूला नहीं पाए हैं और उनको खोने का गम हमेशा उनके दिलों में बना रहता है. 13 अगस्त को श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी होने वाली हैं, जिससे पहले उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर ने अपनी मां को एक खास अंदाज में याद किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रेयर फोटो शेयर की है.

2023 में जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग में डेब्यू करने वाली खुशी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम पर श्रीदेवी की एक पुरानी फोटो शेयर की. ये फोटो देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए. हालांकि, इस फोटो के साथ उन्होंने कोई कैप्शन नहीं लिखा, लेकिन फैंस खुशी के इमोशंस को समझ पा रहे हैं कि वो अपनी मां को कितना याद करती हैं. श्रीदेवी की ये फोटो 90s के दौर की लग रही है, जिसमें वे पिंक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं.

खुशी कपूर ने किया मां को याद

साथ ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल नजर आ रही है और उनकी खूबसूरती फैंस का दिल जीत रही है. बिना कैप्शन इस फोटो को शेयर कर खुशी ने मां के लिए अपना प्यार कुछ ऐसे बयां किया, जिसे देख किसी की भी आंखें भर आए. श्रीदेवी को भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार माना जाता है. 24 फरवरी, 2018 को दुबई में उनका निधन हो गया था. ये खबर सुनकर पूरा देश सदमे में आ गया था. उस समय उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर अपना डेब्यू करने वाली थीं.

डेब्यू करने वाली थीं जाह्नवी कपूर

उनके निधन के वक्त जाह्नवी अपनी पहली फिल्म ‘धड़क’ की शूटिंग कर रही थीं. अफसोस की बात है कि श्रीदेवी अपनी बेटी की पहली फिल्म को पर्दे पर नहीं देख पाईं. श्रीदेवी के निधन के बाद उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर पूरी तरह टूट गए थे. लेकिन उस मुश्किल समय में उनकी पहली पत्नी बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने जाह्नवी और खुशी का साथ दिया. उन्होंने दोनों बहनों को सहारा दिया और परिवार को जोड़कर रखा.

श्रीदेवी को हमेशा याद करता है परिवार

खुशी और जाह्नवी अक्सर अपनी मां की यादों को जिंदा रखते हैं. कभी कोई पुरानी तस्वीर शेयर करते हैं तो कभी उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी पर स्पेशल पोस्ट शेयर करती रहती हैं, जिसको पढ़कर फैंस भी इमोशनल हो जाते हैं. दोनों बहनों के लिए श्रीदेवी सिर्फ मां नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन थीं. जब भी कोई खास मौका हो दोनों बहने अपनी मां को जरूर याद करती हैं. बोनी कपूर भी अपनी पत्नी श्रीदेवी को खूब याह करते हैं, जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया.