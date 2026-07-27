श्रीदेवी की विरासत को आगे बढ़ाएंगी बेटी खुशी कपूर! 'Mom 2' को लेकर आई बड़ी खबर

बॉलीवुड फिल्म 'मॉम' साल 2017 में रिलीज हुई, जो न सिर्फ एक जबरदस्त थ्रिलर थी, बल्कि ये श्रीदेवी के शानदार फिल्मी सफर की एक यादगार फिल्म बन गई थी. इस फिल्म की कहानी एक मां के दर्द, बदले और इंसाफ के आसपास घूमती रहती है, जिसे श्रीदेवी ने जिस गहराई के साथ पर्दे पर उतारा, उसने ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह बना ली. श्रीदेवी के निधन के बाद उन्हें इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित भी किया गया.
वहीं अब खबरों के मुताबिक, श्रीदेवी की इस सुपरहिट मूवी के दूसरे भाग में उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'मॉम 2' में नजर आएंगी. इस खबर को सुनने के बाद एक्ट्रेस के फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.वहीं ये फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपनी मां को श्रद्धांजलि देने का जरिया भी होगी.
खुशी कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से की थी, जिसमें उन्होंने 'बेट्टी' का किरदार निभाया. इसके बाद वो 'नादानियां' और 'लवयापा' जैसी फिल्मों में दिखाई दीं, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. लगातार ट्रोलिंग और फेल फिल्मों के बीच खुशी को अपनी एक्टिंग को लेकर भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार खुद पर काम करती रहीं.
फिल्म 'मॉम 2' खुशी कपूर के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बन रही 'मॉम 2' की शूटिंग नोएडा और ग्रीस में बड़े लेवल पर की गई है. फिल्म में जिस्सू सेनगुप्ता और करिश्मा तन्ना भी अहम भूमिकाओं में नजर आ सकते हैं. वहीं, ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. हालांकि, मेकर्स की ओर से रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियल अपडेट का इंतजार है.
लेकिन फिल्मी सोर्स के मुताबिक, इस बार खुशी कपूर ने अपनी एक्टिंग पर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रही हैं और उनका परर्फोमेंस ऑडियंस को चौंका सकता है.वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म के कुछ हिस्से देखने वाले लोगों का मानना है कि 'मॉम 2' में खुशी कपूर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगी. अब तक अक्सर उनकी तुलना बड़ी बहन जाह्नवी कपूर और मां श्रीदेवी से होती रही है, लेकिन इस फिल्म में वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती दिखाई देंगी.
फिल्म 'मॉम' श्रीदेवी के लंबे फिल्मी करियर की आखिरी रिलीज फिल्म थी.फरवरी, 2018 में उनके अचानक निधन के बाद ये फिल्म उनकी शानदार एक्टिंग की सबसे बड़ी याद बन गई. ऐसे में खुशी कपूर सच में 'मॉम 2'से इस कहानी को आगे बढ़ाती हैं, तो ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक बेटी की ओर से अपनी मां की सिनेमाई विरासत को आगे ले जाने की कोशिश होगी.