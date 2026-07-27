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श्रीदेवी की विरासत को आगे बढ़ाएंगी बेटी खुशी कपूर! 'Mom 2' को लेकर आई बड़ी खबर

MOM 2 Update: साल 2017 में श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' रिलीज हुई, जिसने लोगों को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. वहीं अब जल्द ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जिसमें उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 27, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:46 PM IST
श्रीदेवी की विरासत को आगे बढ़ाएंगी बेटी खुशी कपूर! 'Mom 2' को लेकर आई बड़ी खबर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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