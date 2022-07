Janhvi Kapoor की मौसी श्रीलथा खूबसूरती में Sridevi से नहीं हैं कम, दोनों बहनों की पुरानी तस्वीरें उड़ा रहीं फैंस के होश!

Sridevi Younger Sister Srilatha Photos: 70, 80 और 90 के दशक में अगर सिनेमा में किसी का जादू सिर चढ़कर बोला तो वो थीं श्रीदेवी (Sridevi). जीतेंद्र से लेकर अनिल कपूर तक के साथ जोड़ी बनाने वालीं श्रीदेवी कमाल की एक्ट्रेस थीं जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म थी. लोग श्रीदेवी के करियर के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को कम ही पता है. श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की और उनकी दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं. लेकिन क्या आप कभी श्रीदेवी की छोटी बहन श्रीलथा से मिले हैं. आज हम उन्हीं का परिचय आप से कराएंगे.

खूबसूरती में श्रीदेवी से कम नहीं जाह्नवी की मौसी

यूं तो श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं हैं एक हादसे में उनका निधन हो गया था लेकिन श्रीदेवी का हिंदी सिनेमा में जो योगदान रहा उसे भुलाया नहीं जा सकता. 4 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू करने वालीं श्रीदेवी ने आखिरी सांस तक काम किया. बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने वालीं श्रीदेवी को उस वक्त स्कूल तक छोड़ना पड़ा था उस वक्त वो सेट पर आतीं तो कई बार उनके साथ उनकी छोटी बहन श्रीलथा भी हुआ करती थीं. श्रीदेवी बड़ी हुईं और उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे लेकिन उस वक्त की सामने आई कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि उनकी बहन श्रीलथा भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थीं.

