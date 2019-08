श्रीदेवी के चाहने वाले नहीं भूले उनका 56वां जन्मदिन, जाह्नवी ने कहा- 'आई लव यू मम्मा'

नई दिल्ली: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और अपने दमदार अभिनय व दिलकश अदाओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाली 'चांदनी' श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा ही ताजा रहेंगी. 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वालीं श्रीदेवी का आज 56वां जन्‍मदिन है. पिछले साल की शुरुआत में यानी 24 फरवरी के दिन हमने इस महान अदाकारा को खो दिया था. श्रीदेवी का निधन होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से हुआ था. उस वक्त श्रीदेवी दुबई में एक पारिवारिक शादी का हिस्‍सा बनने पहुंची थीं.

फैन्स कर रहे बर्थडे विश

श्रीदेवी के चाहने वालों की कमी आज भी नहीं हैं, इसलिए तो फैन्स श्रीदेवी का 56वां जन्मदिन नहीं भूले और ट्विटर पर ट्वीट की बौछार लगा दी. लोग श्रीदेवी को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश कर रहे हैं. लोग फिल्मों में उनके योगदान की गुणगान कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. तो आइए, देखते हैं कुछ ट्वीट्स-

Remembering legendary SRIDEVI - the greatest Pan India Superstar - actor, on her birth anniversary. A timeless icon, an actor par excellence and AN INSTITUTION. Thank you for all the magic in movies and those indelible memories

Leaving us with a void that can't be filled:/

Sridevi was a rarity - One of India’s few women superstars. And it wasn’t just charisma, she was possessed of a singular acting ability..

And To The One & Only luminous beauty of Indian Film Industry, We are sending wishes to you over there..

sridevi in inquilaab (1984) was perfection embodied. miss her always happy birthday queen

happy birthday queen #Sridevi you are truly missed in our hearts forever #SrideviLivesForever

इसके साथ ही श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी ने भी अपनी मां को इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया. उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मम्मा, आई लव यू'.

बता दें, श्रीदेवी ने महज चार साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्‍मों में कदम रखा. 4 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म 'कंधन करुणई' में काम किया था. उसके बाद साल 1975 में फिल्म 'जूली' से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली जो सुपरहिट साबित हुई. 1979 में वह फिल्‍म 'सोलहवां साल' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं. इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों को ऑफर मिलने लगें. श्रीदेवी ने 'सदमा', 'मूंद्रम पिराई', 'लम्हें', 'चांदनी' 'खुदा गवाह' जैसी कई फिल्मों में अपनी बेजोड़ अदाकारी का नमूना पेश किया हैं. साल 1989 की फिल्म 'चांदनी' में चांदनी नाम के किरदार के जरिए श्रीदेवी हर किसी की दिल की धड़कन बन गई थीं. इस फिल्म में उनके द्वारा पहनी गई शिफॉन की साड़ी को आज भी पसंद की जाती है. श्रीदेवी को उनकी एक्टिंग के साथ ही उनके बेहतरीन डांस के लिए भी याद किया जाता है.

