शाहरुख खान-सलमान से लेकर काजोल तक, पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेलिब्रिटीज ने ऐसे दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार को सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी रहा. इस बीच अजय देवगन से लेकर अनिल कपूर, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती और टाइगर श्रॉफ तक कई कलाकारों ने अपने-अपने अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. किसी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की, तो किसी ने पोस्ट में जरूरतमंद लोगों की मदद की अपील की.
सलमान खान ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास संदेश साझा करते हुए लिखा, “जन्म दिन मुबारक हो ऑनरेबल पीएम साहब, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, नरेंद्र भाई मोदी. जय हिंद.” सलमान खान इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे चुके हैं. पिछले साल प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर उन्होंने एक्स पर लिखा था, “हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.”
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘ऑनरेबल पीएम’ संबोधित करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और जीवन में सफलता की कामना की. शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, “यहां आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि के कई और वर्षों के लिए. आप हमेशा देश को अपनी शक्ति और सकारात्मकता से प्रेरित करते रहें.”
वहीं, सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर उनके स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान जीवन की मंगलकामना की. कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री की राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से देशभर में सेवा और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की.
अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा के लोग भी पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री को लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं.
अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, ''हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. मेरे संसदीय क्षेत्र मथुरा के लोग भी पूरे देश के साथ उन्हें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं. उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश ने काफी प्रगति की है. वह हमारे देश की बेहतरी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ऐसे नेता हैं, जिन्होंने हमारी विचारधारा को दुनिया तक पहुंचाया और हर जगह के बड़े नेताओं से सम्मान और प्रशंसा हासिल की. आइए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें. आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.''
अभिनेता अजय देवगन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री के लिए खास संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा, ''जन्मदिन की शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी. आपको साल-दर-साल लगातार और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते देखना मुझे सच्ची सेवा की भावना की याद दिलाता है. भारत के लोगों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है. आपके जन्मदिन पर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और ताकत के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि भारत की सेवा का आपका सफर आने वाले कई वर्षों तक जारी रहे. जय हिंद.''
अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा, ''जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं. लोगों की 25 साल तक सेवा करने के आपके सफर को हम हमेशा याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई और लोगों की 25 साल तक सेवा करने का यह रिकॉर्ड बना पाएगा.''
अभिनेता अनिल कपूर ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात की दो तस्वीरें साझा कीं. इसके साथ उन्होंने लिखा, ''हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, ताकत और देश की सेवा के एक और समर्पित वर्ष की कामना करता हूं.''
अनिल कपूर के बड़े भाई और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर दिल से शुभकामनाएं. ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, ताकत और देश की सेवा के लिए कई और साल प्रदान करें.''
बोनी कपूर ने आगे लोगों से इस खास मौके पर 'सेवा का संकल्प' लेने की अपील की. उन्होंने कहा, ''हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा दया, करुणा और इंसानियत लाने का संकल्प लेना चाहिए. जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, बिना किसी उम्मीद के दूसरों का हाथ थामना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए.''
टाइगर श्रॉफ ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित 'सेवा का संकल्प' का हिस्सा बनने पर खुशी जताई. उन्होंने लिखा, ''कितना खूबसूरत उत्सव है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 'सेवा का संकल्प' का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. आइए, हम सभी ज्यादा सेवा करने, ज्यादा देने और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं. जय हिंद.''
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था. उन्होंने पहली बार मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बने और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.
सलमान खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत और हेमा मालिनी के अलावा अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अनिल कपूर, अजय देवगन, रितेश देशमुख और ए.आर. रहमान समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.
(Ians Input)