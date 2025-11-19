Advertisement
‘मुझे भगवान राम पसंद नहीं...’ ‘प्रभु हनुमान’ से पहले ‘श्री राम’ पर भी कमेंट कर चुके राजामौली, फैंस का हुआ पारा हाई, जमकर लगाई क्लास

SS Rajamouli: एसएस राजामौली इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’ के साथ-साथ एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. टीजर लॉन्च के इवेंट में जो कुछ भी उसके बाद उनका बायन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है. अब उनका एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है. 

|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:57 AM IST
‘प्रभु हनुमान’ से पहले ‘श्री राम’ पर भी कमेंट कर चुके हैं राजामौली
‘प्रभु हनुमान’ से पहले ‘श्री राम’ पर भी कमेंट कर चुके हैं राजामौली

SS Rajamouli Old Tweet Viral: हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुए ग्लोबट्रॉटर इवेंट में एक तकनीकी गलती ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया और बात सोशल मीडिया तक पहुंच गई. एसएस राजामौली अपनी नई फिल्म ‘वाराणसी’ की पहली झलक दिखाने के लिए मंच पर पहुंचे थे. लेकिन वीडियो बार-बार अटक रही थी. राजामौली ने सभी फैंस से माफी मांगी और इसी दौरान उन्होंने अपने पिता और आस्था से जुड़ा एक ऐसा बयान दे दिया, जिसके फैंस के गुस्से का पारा हाई हो गया. 

राजामौली ने बताया कि उनके पिता विजयेंद्र प्रसाद ने उनसे पहले मंच पर आकर कहा था कि ‘भगवान हनुमान’ उनकी टीम पर कृपा बनाए हुए हैं. इसके बाद राजामौली ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘उन्हें भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं है’. उन्होंने हंसते हुए कहा कि जैसे ही वीडियो नहीं चला तो वो सोचे कि क्या यही भगवान का मार्गदर्शन है. उनका ये हल्का-फुल्का कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोगों ने इसे गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका जमकर आलोचना शुरू हो गई. 

भगवान राम पर भी कर चुके कमेंट 

हालांकि, सोशल मीडिया पर जहां कई लोगों ने राजामौली की ईमानदारी की तारीफ की, तो वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बता दिया. इसी बीच, 2011 का उनका एक पुराना ट्वीट भी सोशल मीडिाय पर वायरर होने लगा, जो आग में घी का काम कर रहा है. उस ट्वीट में राजामौली ने लिखा था, ‘उन्हें भगवान राम ज्यादा पसंद नहीं और भगवान कृष्ण उनके पसंदीदा हैं’. कई लोगों ने इस पुराने ट्वीट और मौजूदा बयान को जोड़कर एक तरह का पैटर्न बताने की कोशिश की, जिससे विवाद और बढ़ गया.

70s की वो सबसे बड़ी अदाकारा, जिसको मां ने किया शोषित, परिवार ने समझा ‘अछूत’, कीं 250 ज्यादा फिल्में, सिल्क स्मिता को भी देती थीं टक्कर

फैंस कर रहे राजामौली का सपोर्ट 

हालांकि, कुछ फैंस ने ये भी याद दिलाया कि राजामौली ने उस वक्त ट्वीट का संदर्भ साफ किया था और बताया था कि ये उनकी पर्सनल इमोशन्स थे, किसी का अपमान करने का इरादा नहीं. लेकिन सोशल मीडिया पर बात जब एक बार वायरल हो जाती है तो रुकती नहीं. देखते ही देखते उनकी फिल्मों पर सवाल उठने लगे और कुछ लोगों ने उनके अगले प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करने की मांग भी शुरू कर दी. वहीं, दूसरी तरफ सपोर्ट करने वालों का कहना था कि बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है.

राजामौली के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत 

ये पूरा मामला तब और बढ़ गया जब राष्ट्रीय वनर सेना नाम के एक संगठन ने हैदराबाद के सरूरनगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उनका आरोप है कि राजामौली के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. हालांकि, पुलिस की तरफ से किसी एफआईआर की पुष्टि नहीं की गई है. सोशल मीडिया पर हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे थे और लोग अपनी-अपनी राय रख रहे थे. विवाद बढ़ने के बीच कई लोग सिर्फ इवेंट की असली समस्या, यानी तकनीकी खराबी को ही वजह मानते रहे.

