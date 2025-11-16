Advertisement
trendingNow13006142
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मुझे ऊपर वाले पर विश्वास नहीं...’ ‘वाराणसी’ के इवेंट में घटा कुछ ऐसा, ‘भगवान हनुमान’ से ही नाराज हो गए राजामौली, कह दी ऐसी बात

SS Rajamouli: ‘बाहुबली’, ‘आर आर आर’ और ‘मगधीरा’ जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले एसएस राजामौली इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जिसका हाल ही में हैदराबाद में एक ग्रैंड इवेंट में टीजर लॉन्च हुआ, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया, जिसके बाद राजामौली ‘भगवान हनुमान’ से नाराज हो गए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’
एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वाराणसी’

SS Rajamouli Lord Hanuman: ‘बाहुबली’, ‘आर आर आर’ और ‘मगधीरा’ जैसी सुपरहिट बनाने वाले भारतीय फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने हाल ही में अपनी आस्था को लेकर खुलकर बातचीत की. वह शनिवार 15 नवंबर 2025 की शाम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित ग्लोबट्रॉटर इवेंट में हिस्सा ले रहे थे. इस दौरान राजामौली की एक झलक पाने के लिए अलग-लग शहरों और विदेशों से भी लोग आए हुए थे. इवेंट के दौरान टेक्निकल समस्याओं के कारण फुटेज ठीक से नहीं चल पा रहा था, हालांकि इसके बाद जो हुआ वह किसी भी बड़े फिल्म समारोह में अब तक देखे गए सबसे आश्चर्यजनक पलों में से एक था.   

'मुझे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है...'

राजामौली ने घंटों तक उनका इंतजार करने वाले अपने फैंस से माफी मांगी. इसके बाद उन्होंने अपने पिता और लेखक विजयेंद्र प्रसाद की ओर से स्टेज पर टीम का मार्गदर्शन करने वाले भगवान हनुमान के बारे में कही गई बात को याद किया और कुछ बेहद निजी बात कही. उन्होंने कहा,' मुझे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है. मेरे पिता पहले आए थे और कहा था कि हनुमान मेरे पीछे हैं और मेरा मार्गगदर्शन कर रहे हैं.' फिल्ममेकर ने कहा,' जैसे ही यह हुआ मुझे गुस्सा आ गया. क्या वह इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करता है?'  

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli)

तकनीकी दिक्कत ने बढ़ाई समस्या 

फिल्ममेकर राजामौली ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी भागवान राम और हनुमान की बेहद बड़ी भक्त हैं. वह उनसे एक दोस्त की तरह बात करती हैं. उन्होंने कहा,'मेरी पत्नी हनुमान जी की बेहद बड़ी भक्त हैं. वह उनसे ऐसे बात करती हैं जैसे वे उनके मित्र हों. मैं एक बार उन पर गुस्सा भी हुआ था. देखते हैं क्या होता है.' बाद में डायरेक्टर ने दर्शकों से क्लिप दोबारा देखने का अनुरोध किया और कहा कि उम्मीद है कि तकनीकी समस्याएं फिर से नहीं आएंगी. उन्होंने भीड़ से कहा,' बेशक हम ट्रेलर को एक बार फिर से देखना चाहते हैं. मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं.'  

 ‘छोटा भाई है, भगवान लंबी उम्र दे...’ बॉलीवुड में नहीं होगी दोस्ती की ऐसी दूसरी मिसाल, जब लोगों की भीड़ में ‘जय’ के लिए उमड़ा था ‘वीरू’ का प्यार, बोले- ‘जान से प्यारा है...’

जारी हुआ टीजर

राजामौली की ओर से शेयर किए गए अपने निजी वाकये और शब्दों की भावनात्मक ईमानदारी ने दर्शकों को एक पल के लिए खामोश कर दिया. कई ऑनलाइन फैंस का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म डायरेक्टर इतनी निजी बात पर खासकर हजारों लोगों के सामने इतना खुलकर बोलेंगे. वहीं तकनीकी दिक्कतों के बावजूद डायरेक्टर्स ने एक टीजर जारी किया. राजामौली ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वे भारतीय सिनेमा में एक नई टेक्नीक पेश कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम लार्ज स्केल फॉर्मेट फिल्म्ड फॉर आईमैक्स.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

SS RajamouliMahesh BabuVaranasi

Trending news

दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?