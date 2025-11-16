‘मुझे ऊपर वाले पर विश्वास नहीं...’ ‘वाराणसी’ के इवेंट में घटा कुछ ऐसा, ‘भगवान हनुमान’ से ही नाराज हो गए राजामौली, कह दी ऐसी बात

SS Rajamouli Lord Hanuman: ‘बाहुबली’, ‘आर आर आर’ और ‘मगधीरा’ जैसी सुपरहिट बनाने वाले भारतीय फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने हाल ही में अपनी आस्था को लेकर खुलकर बातचीत की. वह शनिवार 15 नवंबर 2025 की शाम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित ग्लोबट्रॉटर इवेंट में हिस्सा ले रहे थे. इस दौरान राजामौली की एक झलक पाने के लिए अलग-लग शहरों और विदेशों से भी लोग आए हुए थे. इवेंट के दौरान टेक्निकल समस्याओं के कारण फुटेज ठीक से नहीं चल पा रहा था, हालांकि इसके बाद जो हुआ वह किसी भी बड़े फिल्म समारोह में अब तक देखे गए सबसे आश्चर्यजनक पलों में से एक था.

'मुझे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है...'

राजामौली ने घंटों तक उनका इंतजार करने वाले अपने फैंस से माफी मांगी. इसके बाद उन्होंने अपने पिता और लेखक विजयेंद्र प्रसाद की ओर से स्टेज पर टीम का मार्गदर्शन करने वाले भगवान हनुमान के बारे में कही गई बात को याद किया और कुछ बेहद निजी बात कही. उन्होंने कहा,' मुझे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है. मेरे पिता पहले आए थे और कहा था कि हनुमान मेरे पीछे हैं और मेरा मार्गगदर्शन कर रहे हैं.' फिल्ममेकर ने कहा,' जैसे ही यह हुआ मुझे गुस्सा आ गया. क्या वह इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करता है?'

तकनीकी दिक्कत ने बढ़ाई समस्या

फिल्ममेकर राजामौली ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी भागवान राम और हनुमान की बेहद बड़ी भक्त हैं. वह उनसे एक दोस्त की तरह बात करती हैं. उन्होंने कहा,'मेरी पत्नी हनुमान जी की बेहद बड़ी भक्त हैं. वह उनसे ऐसे बात करती हैं जैसे वे उनके मित्र हों. मैं एक बार उन पर गुस्सा भी हुआ था. देखते हैं क्या होता है.' बाद में डायरेक्टर ने दर्शकों से क्लिप दोबारा देखने का अनुरोध किया और कहा कि उम्मीद है कि तकनीकी समस्याएं फिर से नहीं आएंगी. उन्होंने भीड़ से कहा,' बेशक हम ट्रेलर को एक बार फिर से देखना चाहते हैं. मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं.'

जारी हुआ टीजर

राजामौली की ओर से शेयर किए गए अपने निजी वाकये और शब्दों की भावनात्मक ईमानदारी ने दर्शकों को एक पल के लिए खामोश कर दिया. कई ऑनलाइन फैंस का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म डायरेक्टर इतनी निजी बात पर खासकर हजारों लोगों के सामने इतना खुलकर बोलेंगे. वहीं तकनीकी दिक्कतों के बावजूद डायरेक्टर्स ने एक टीजर जारी किया. राजामौली ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वे भारतीय सिनेमा में एक नई टेक्नीक पेश कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम लार्ज स्केल फॉर्मेट फिल्म्ड फॉर आईमैक्स.