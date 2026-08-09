वाराणसी से सामने आया महेश बाबू का लुक, राजामौली ने शेयर किया 'रुद्र' की फोटो

महेश बाबू जल्द ही एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी में नजर आएंगे. 1400 करोड़ के बजट में बनी रही फिल्म से महेशा बाबू का लुक सामने आया है. SS राजामौली की फिल्म वाराणसी में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में आएंगे. फिल्म मेकर्स सोशल मीडिया पर फिल्म के किरदार का लुक शेयर कर रहे हैं.
9 अगस्त को महेश बाबू के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म मेकर ने फिल्म वाराणसी ने एक्टर का लुक शेयर किया है. एस एस राजामौली ने महेश बाबू का रुद्र लुक शेयर किया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है. इस फोटो में वह इंटेंस एक्सप्रेशन दे रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा- सिर्फ उग्र होना ही एकमात्र रूप नहीं है. वाराणसी में रुद्र. ये फोटो अफ्रीका शेड्यूल की है. इस जमीन से वो मिला जो कोई सेट नहीं दे सकता था. किलिमंजारो के आसपास और मसाई मारा की शूटिंग हैरान करने वाली थी.
वाराणसी राजामौली की बड़ी फिल्म है. फिल्म की कहानी वी. विजयेंद्र प्रसाद और एस.एस कांजी ने मिलकर लिखी है. फिल्म में महेश बाबू का डबल रोल है. महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में है.
फिल्म की कहानी रुद्र की कहानी पर आधारित है. फिल्म में दिखाया जाएगा कि वाराणसी शहर में एक एस्टेरॉयड टकराने वाला होता है. इस फिल्म की कहानी कई टाइमलाइन्स में फैली हुई है. फिल्म में मंदाकिनी के किरदार में प्रियंका चोपड़ा हैं. प्रियंका चोपड़ा लगभग 7 साल बाद कमैबक कर रही हैं.
एस. एस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म वाराणसी अप्रैल 2027 में रिलीज होगी. फिल्म आईमैक्स पर रिलीज होगी. फिल्म को श्री दुर्गा आर्ट्स और शोइंग बिजनेस ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का म्यूजिक एम.एम कीरवाणी ने दिया है.
महेश बाबू आखिरी बार फिल्म गुंटूर कारम में नजर आए थे. फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई की थी. महेश बाबू की फिल्म थिएटर में बड़ी हिट नहीं बन पाई थी.