‘भाई, तूने बच्चे मारे हैं...’ शो में समय रैना ने बी प्राक से लेकर मुकेश खन्ना तक को किया रोस्ट! सुनील पाल पर भी साधा निशाना

Samay Raina Rost B Praak, Sunil Pal, Mukesh Khanna: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने नए स्पेशल वीडियो 'समय रैना स्टिल अलाइव' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस शो का पहला वीडियो मंगलवार, 7 अप्रैल को उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने अपने शो पर हुए विवाद पर खुलकर बात की. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़े विवाद के बाद कॉमेडियन ने दमदार वापसी की है. इस दौरान समय रैना ने 'स्टिल अलाइव' में मुकेश खन्ना, बी प्राक से लेकर सुनील पाल जैसे सेलेब्स को करारा जवाब दिया.

सुनील पाल को समय रैना ने किया रोस्ट

समय रैना ने 'स्टिल अलाइव' शो में सुनील पाल को रोस्ट करते हुए कहा, 'सब आ गए थे हमें खाने के लिए—नेता, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल. इन्होंने तो मुझे कपिल शर्मा से सीखने की भी सलाह दी थी, जबकि कपिल तो खुद मेरे अगले एपिसोड में आने वाले थे. वह मुझे मैसेज कर रहे थे कि लव योर शो, बिग फैन ऑफ योर शो. क्या टाइमिंग है.'

'भाई, तूने बच्चे मारे हैं...'

वहीं समय रैना ने मुकेश खन्ना को रोस्ट करते हुए कहा, 'शक्तिमान आ गया था यार. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे? सॉरी शक्तिमान. शक्तिमान कह गए थे, क्या असर पड़ेगा इस कंटेंट का बच्चों पर. ऐसे शो देखकर बच्चों का क्या होगा. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितने शक्तिमान देखते थे. उस समय हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देखकर कूद गया. तूने बच्चे मारे हैं भाई, तू क्या बोल रहा है.'

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बी प्राक को समय ने किया रोस्ट

वहीं कॉमेडियन समय रैना ने सिंगर बी प्राक को रोस्ट करते हुए कहा, 'बीच में बी प्राक आ गए, मैं हैरान रह गया था. मुझे उनके गाने बड़े पसंद थे. दो मिनट भी नहीं हुए थे कि विवाद शुरू हुआ और बी प्राक आ गए. कहते हैं, इस शो में ये क्या बातें हुई हैं. मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पर. भाई, कौन बुलाएगा तुझे?'