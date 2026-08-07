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पिता सुपरस्टार, भाई भी एक्टर, फिर भी ग्लैमर से दूर रहीं बेटी; मार्शल आर्ट्स में बनीं चैंपियन, अब 'थुडक्कम' से किया डेब्यू

Mohanlal Daughter: सुपरस्टार मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल ने फिल्म 'थुडक्कम' से एक्टिंग में कदम रखा है. ग्लैमर से दूर रहने वाली विस्मया एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन और कवयित्री भी हैं. इतना ही नहीं, उनकी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी तारीफ कर चुके हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:21 PM IST
पिता सुपरस्टार, भाई भी एक्टर, फिर भी ग्लैमर से दूर रहीं बेटी; मार्शल आर्ट्स में बनीं चैंपियन, अब 'थुडक्कम' से किया डेब्यू

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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