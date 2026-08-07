पिता सुपरस्टार, भाई भी एक्टर, फिर भी ग्लैमर से दूर रहीं बेटी; मार्शल आर्ट्स में बनीं चैंपियन, अब 'थुडक्कम' से किया डेब्यू

Mohanlal Daughter Vismaya: सुपरस्टार पिता, एक्टर भाई और पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ, ऐसे में किसी स्टारकिड का ग्लैमर और लाइमलाइट से दूर रहना थोड़ा हैरान जरूर करता है. लेकिन मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की बेटी विस्मया ने हमेशा खुद को ग्लैमर से दूर रखा है और एक अलग राह चुनी. चकाचौंध से दूर रहने वाली विस्मया ने मार्शल आर्ट्स को चुना और उसमें चैंपियन हैं. इसके बाद अब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा है.
मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल ने निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ की सस्पेंस थ्रिलर 'थुडक्कम' से फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत की है. जहां आमतौर पर स्टार किड्स लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, वहीं विस्मया का अंदाज काफी अलग है. वह न केवल एक एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक बेहतरीन कवयित्री, फोटोग्राफर, लेखिका और मार्शल आर्ट्स चैंपियन भी हैं.
27 मार्च 1994 को तिरुवनंतपुरम में जन्मी विस्मया को उनका परिवार प्यार से 'माया' बुलाता है. उनकी रगों में कला बसी है. जहां पिता मोहनलाल सुपरस्टार हैं, वहीं उनकी मां सुचित्रा मशहूर फिल्म निर्माता के. बालाजी की बेटी हैं. विस्मया ने अपनी शुरुआती शिक्षा ऊटी में पूरी की और बाद में एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए प्राग, लंदन और अमेरिका के बेस्ट संस्थानों से थिएटर आर्ट्स की पढ़ाई की.
विस्मया का साहित्य के प्रति काफी गहरा लगाव है. उनकी कविता और चित्रकारी का कलेक्शन 'ग्रेन ऑफ स्टारडस्ट' (Grains of Stardust) काफी चर्चा में रहा था. इस किताब की गहराई और कलात्मकता इतनी प्रभावशाली थी कि दिग्गज कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे और बॉलीवुड के महायनाक अमिताभ बच्चन ने इसकी सराहना करते हुए इसे 'वंशानुगत प्रतिभा' का प्रमाण बताया था.
विस्मया फिटनेस को लेकर काफी गंभीर हैं. साल 2022 में उन्होंने थाईलैंड के फिटकोह ट्रेनिंग सेंटर में पारंपरिक 'मुआय थाई' का कड़ा अभ्यास किया. अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने लगभग 22 किलोग्राम वजन कम किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. खाली समय में वह अपने भाई और अभिनेता प्रणव मोहनलाल के साथ हिमालय की वादियों में ट्रैकिंग करना पसंद करती हैं.
विस्मया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत के लिए एक 'हाई-ऑक्टेन' सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'थुडक्कम' को चुना है. जूड एंथनी जोसेफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वह एक केंद्रीय और शक्तिशाली भूमिका में हैं. इस फिल्म में उनके साथ आशीष जो एंटनी, साई कुमार, टीजी रवि, गणेश कुमार और चिप्पी जैसे अनुभवी कलाकार शामिल हैं. दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इस फिल्म में खुद सुपरस्टार मोहनलाल एक विशेष कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं.
एक्टर और कला के अलावा, विस्मया को प्रकृति के करीब रहना पसंद है. वह अक्सर अपने भाई और एक्टर प्रणव मोहनलाल के साथ हिमालय की ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग करती नजर आती हैं. दोनों भाई-बहन को सादगी और एडवेंचर का शौक है, जो उन्हें अन्य स्टार किड्स की चमक-धमक वाली दुनिया से अलग खड़ा करता है.