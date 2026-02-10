महेश बाबू-नम्रता शिरोडकर की शादी के 21 साल, पत्नी ने लुटाया खूब प्यार; लिखा-हर दिन आपको ही...

Advertisement
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. दोनों की मुलाकात भले ही सेट पर हुई थी, लेकिन शादी करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:20 PM IST
कुछ प्रेम कहानियां इसलिए भी खास होती हैं क्योंकि वे लाइमलाइट की दुनिया से दूर पूरी तरह सच्ची और दिल को छू लेने वाली लगती हैं. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. दोनों की मुलाकात भले ही सेट पर हुई थी, लेकिन शादी करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी. मंगलवार को महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर अपनी शादी की 21वीं सालगिरह मना रहे हैं. इस मौके पर नम्रता ने इंस्टाग्राम के जरिए महेश बाबू के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया.

नम्रता शिरोडकर ने शेयर किया खास पोस्ट 

नम्रता ने महेश बाबू के साथ पुरानी तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में दोनों प्लेन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. नम्रता ने लिखा, "मैं हर दिन आपको ही चुनती हूं. हैप्पी 21 मैरिज एनिवर्सरी महेश बाबू." पोस्ट पर नम्रता और महेश बाबू के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर इमोजी कमेंट किए. अभिनेता चंकी पांडे ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी."

प्रियंका चोपड़ा ने भी किया रियेक्ट 

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी, जबकि नम्रता की बड़ी बहन शिल्पा शिरोडकर ने लिखा, "आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो." महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की प्रेम कहानी 2000 में फिल्म 'वामसी' के सेट पर शुरू हुई थी, जो दोस्ती से प्यार में बदली. 4 साल के गुप्त रिश्ते और उम्र के अंतर के बावजूद, उन्होंने अपने परिवारों को मनाकर 10 फरवरी 2005 को शादी की. आज दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा गौतम और बेटी सितारा.

महेश बाबू जल्द ही एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आएंगे. साथ ही, इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रकाश राज जैसे कलाकार भी हैं. वहीं, मेकर्स ने अभिनेत्री का लुक भी रिवील कर दिया है. इसमें प्रियंका चोपड़ा पीली साड़ी में बंदूक थामे नजर आ रही हैं.

