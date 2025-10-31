बस एक आखिरी बार… क्या टूटेगा हॉकिंस पर लगा वेक्ना का श्राप या खत्म हो जाएगी कहानी? आखिरकार रिलीज हो गया Stranger Things 5 का ट्रेलर

Stranger Things Season 5 trailer Out: नेटफ्लिक्स की हाइली एंटीसिपेटेड सीरीज Stranger Things के सीजन 5 का कुछ समय पहले एक लुक जारी क्लिप जारी की गई थी, जिसके बाद से ही फैंस सीरीज के ट्रेलर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं नेटफ्लिक्स द्वारा इस सीरीज के ट्रेलर की किल्प गलती से स्ट्रीम कर दी गई, जो कि बाद में डिलीट कर दी गई. मगर बार-बार किल्प रिलीज हो जाने के चलते डफर ब्रदर्स ने सीरीज का फाइनल ट्रेलर ऑडियंस के सामने पेश कर दिया है, जो कि फैंस के लिए काफी प्रोमिसिंग नजर आ रहा है. इसके विजुअल्स और एक्शन ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. ट्रेलर के मुताबिक फाइनल पार्ट में जैसे-जैसे Hawkins और Upside के बीच की लड़ाई अब अपने आखिर भाग में पहुंच जाती है, जिसमें फैंस को एक्शन और दमदार एक्टिंग देखने को मिलने वाली है.

फैंस को ट्रेलर काफी प्रोमिसिंग लगा

Stranger Things के सीजन 5 के ट्रेलर रिलीज होने से पहले की कहानी के बारे में फैंस द्वारा कई कयास लगाए जा रहे थे. मगर ट्रेलर रिलीज होते ही कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला. दरअसल ट्रेलर की शुरुआत पिछले सीजन की घटनाओं के बाद हॉकिन्स के क्वारंटाइन होने के बाद से होती है. वहीं साथ ही इलेवन भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है. जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता चला जाता है, सभी लोग खूंखार वेक्ना के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं. लेकिन वेक्ना इस बार दोगुनी ज्यादा ताकत के साथ सामने आया है. ट्रेलर में आगे नैन्सी, जॉयस, माइक, डस्टिन और लुकास के किरदार नजर आते हैं, जो कि काफी दमदार एक्शन सीन्स करते हुए नजर आ रहे होते हैं.

कहानी में आगे क्या होगा?

सीरीज का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस के बीच अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और साथ ही एक सवाल की क्या इस बार वेक्ना का श्राप टूट जाएगा या सभी मारे जाएंगे. वहीं ट्रेलर में आगे नैन्सी का किरदार कहता है, ‘वह हमारी दुनिया को खत्म करने की प्लानिंग में है. जिससे इस बार का सीरीज का समझ आता है कि सीरीज का लास्ट काफी धमाकेदार होने वाला है. इलेवन का किरदार एक फाइटर के रोल में दिखाई देगा और वह वेक्ना यानी सीरीज के विलेन से जबरदस्त टक्कर लेगी. वहीं इस सीरीज को अलग-अलग पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसमें पहला पार्ट 26 नवंबर को आउट होगा.