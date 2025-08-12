'आवारा कुत्तों' पर SC के आदेश पर फूटा सेलेब्स का गुस्सा, जॉन अब्राहम ने कोर्ट को लिखा लेटर, जान्हवी कपूर से रुपाली गांगुली तक ने जताया विरोध

Stars Shared Post For Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का फैसला लिया गया है. कोर्ट के इस फैसले से कई लोग और सितारे तो खुश हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ने कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया है. कोर्ट के इस आदेश पर कुछ स्टार्स का गुस्सा फूटा है और पोस्ट शेयर कर गुस्सा जाहिर किया है. चलिए बताते हैं किन-किन सितारों ने कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया है.

जॉन अब्राहम ने लिखा पत्र

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने कोर्ट द्वारा लिए गए आवारा कुत्तों के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने इस फैसले के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा. एक्टर ने पत्र में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये 'आवारा' कुत्ते नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं, जिनका कई लोग सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं और ये अपने आप में दिल्लीवासी हैं, जो पीढ़ियों से इन इलाकों में इंसानों के साथ उनके पड़ोसी बनकर रह रहे हैं.



एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2023 का किया जिक्र

इसी बीच एक्टर ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) डॉग रूल्स 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि 'एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दशकों तक पशु संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है, मैं सम्मानपूर्वक यह बताना चाहता हूं कि यह फैसला एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) रूल्स, 2023, जिसे पहले एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) रूल्स, 2001 कहा जाता था और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के साथ सीधे तौर पर टकराता है, जिसमें 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए व्यवस्थित नसबंदी कार्यक्रम को सामुदायिक कुत्तों की आबादी से निपटने का एकमात्र प्रभावी और वैज्ञानिक समाधान माना गया है. एबीसी रूल्स कुत्तों के विस्थापन पर रोक लगाते हैं, इसके बजाय उनकी नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें उन्हीं इलाकों में वापस भेजने का आदेश देते हैं जहां वे रहते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि 'जहां एबीसी कार्यक्रम ईमानदारी से लागू किया जाता है, वहां यह कारगर साबित होता है. जयपुर में 70% से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है, लखनऊ में 84%, दिल्ली भी ऐसा ही कर सकती है. नसबंदी के दौरान कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाता है और नसबंदी के परिणामस्वरूप जानवर शांत रहते हैं, झगड़े और काटने की घटनाएं कम होती हैं, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए कोई पिल्ले नहीं होते.'

जान्हवी कपूर ने भी किया फैसले का विरोध

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक डॉग लवर हैं. उनके घर में भी दो पेट डॉग है. ऐसे में एक्ट्रेस ने कोर्ट के आदेश का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि 'वो खतरा कहने हैं, लेकिन हम दिल की धड़कन कहते हैं. कोर्ट कहता है कि उन्हें बंद कर दो, जहां उन्हें कोई जाना-पहचाना चेहरा नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें सूरज की रोशनी मिलेगी. लेकिन ये सिर्फ 'आवारा कुत्ते' नहीं हैं बल्कि ये वो हैं जो बिस्कुट के लिए आपकी चाय की दुकान के बाहर इंतजार करते हैं और फिर आपके लिए रात में पहरा देते हैं.'

रुपाली गांगुली ने भी जताया विरोध

टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली आए दिन अपने सेट पर भी कुत्तों को लाड प्यार करते नजर आती रहती हैं. ऐसे में रुपाली गांगुली ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया और लिखा कि 'हमारी परंपराओं में कुत्ते भैरव बाबा के मंदिर की रखवाली करते हैं और अमावस्या पर आशीर्वाद के लिए उन्हें खाना खिलाया जाता है. अगर उन्हें ही हटा दिया जाएगा तो खतरा आने से पहले ही हम अपने रक्षकों को खो देंगे. वो 'आवारा' नहीं हैं. उन्हें टीका लगाए और वहीं रहने दें, जहां वो हैं.'

बता दें कि जान्हवी कपूर, वरुण धवन, चिन्मयी श्रीपदा, वरुण ग्रोवर और वीर दास सहित कई सितारों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और आदेश की आलोचना की है.