Advertisement
trendingNow13106174
Hindi Newsबॉलीवुडबिट्टू की होने जा ही तमिल में एंट्री, समझने के लिए बेलने पड़े काफी पापड़

'बिट्टू' की होने जा ही तमिल में एंट्री, समझने के लिए बेलने पड़े काफी पापड़

Aparshakti Khurana बॉलीवुड के बाद अपनी एक्टिंग का हुनर तमिल इंडस्ट्री में दिखाने को तैयार हैं. एक्टर ने फिल्म के बारे में डिटेल में बात की. उनका ये बयान अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपारशक्ति खुराना
अपारशक्ति खुराना

Aparshakti Khurana Tamil Debut: अपारशक्ति खुराना तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने को तैयार हैं. फिल्म 'रूट' में वह खास अंदाज में दिखेंगे, जिसमें उनके साथ गौतम राम कार्तिक लीड रोल में हैं. अपारशक्ति ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके करियर के लिए बेहद खास है.

आने वाली है 'रूट'

एक्टर ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर सूर्यप्रताप की वेब सीरीज 'के' देखी थी, जिससे वह इंप्रेस हुए. इसलिए उनके साथ काम करने का फैसला किया. अपारशक्ति ने बताया कि ‘रूट’ उनके अब तक के सभी प्रोजेक्ट से बहुत अलग है. इस फिल्म पर काम करने का अनुभव शानदार रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

तमिल मूवी में करेंगे डेब्यू

तमिल भाषा में एक्टिंग करने की चुनौती पर अपारशक्ति ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'ऐसी भाषा में एक्टिंग करना मुश्किल है जिसमें आप सोच नहीं रहे होते. पहले इंग्लिश में सोचना पड़ता था, फिर उसे तमिल में ट्रांसलेट करना पड़ता था और उसके बाद परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी. इससे नेचुरल बिहेवियर और अभिनय में बदलाव आ जाता था.' 

काम करने के लिए एक्साइटेड 

फ्लोर पर आने से पहले उन्होंने कई वर्कशॉप्स कीं, जिनमें तमिल भाषा को गहराई से समझने और उसमें सहज होने में मदद मिली. आज के समय में ऑडियंस भाषा की परवाह किए बिना अच्छी कहानी और सिनेमा को अपनाने लगी है. अपारशक्ति इस बदलाव से बहुत खुश हैं. उन्होंने बताया- 'हम सब एक ही देश में रहते हैं. जब ऑडियंस हर भाषा के सिनेमा को पसंद करने लगी है, तो एक्टर, राइटर और डायरेक्टर को दूसरी भाषाओं में काम क्यों नहीं करना चाहिए? यह सबके लिए रोमांचक है. मैं अलग-अलग भाषाओं में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं.'

'हर कोई उनके साथ...' बीते 6 दिनों से राजपाल यादव तिहाड़ जेल में कैद,वाइफ राधा का हो रहा बुरा हाल, बॉलीवुड पर तोड़ी चुप्पी

 

इस फिल्म में आएंगे नजर
फिल्म ‘रूट: रनिंग आउट ऑफ टाइम’ को सूर्यप्रताप एस ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे वेरस प्रोडक्शंस के बैनर तले शेख मुजीब, राजाराजन ज्ञानसंबंदम, संजय शंकर और धनिष्ठा फर्नांडो ने प्रोड्यूस किया है. अपारशक्ति और गौतम राम कार्तिक के अलावा फिल्म में नारायण, भव्य त्रिखा, वाई जी महेंद्र, पावनी रेड्डी, लिंगा और आरजे आनंदी अहम भूमिकाओं में हैं. 

इनपुट- एजेंसी

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Aparshakti Khurana

Trending news

‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस