Stree के Jana से खूंखार गैंगस्टर तक! Tiger Shroff के सामने खड़ा होगा ये खतरनाक विलेन, Abhishek Banerjee निभाएंगे नेगेटिव किरदार

ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'स्त्री' में सीधे-साधे 'जना' के रोल से छाने वाले अभिषेक बनर्जी अब नेगेटिव रोल में नजर आएंगे. एक्टर टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फ्रेंचाइजी में खूंखार गैंगस्टर का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. बता दें कि ये पहली बार होगा जब अभिषेक टाइगर के सामने विलेन के रूप में नजर आएंगे. खबर है कि वो इस फिल्म में हरियाणवी गैंगस्टर की भूमिका निभाने वाले हैं. ऐसे में फैंस उन्हें इस रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
इससे पहले अभिषेक, जॉन अब्राहम की फिल्म 'वेदा' में भी विलेन के रोल में नजर आ चुके हैं. हमेशा हंसने-हंसाने वाले एक्टर का 'वेदा' में ये निगेटिव और इंटेंस अवतार में देखकर दर्शकों को हैरान कर दिया था. ऐसे में अब जॉन के बाद बड़े पर्दे पर टाइगर श्रॉफ के साथ अभिषेक का दो-दो हाथ करना काफी दिलचस्प होने वाला है.
फिल्म मेकर्स ने फिल्म के नाम का ऐलान नहीं किया है. वैरायटी इंडिया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक फिल्म में हरियाणवी गैंगस्टर के रोल में होंगे. ऐसे में इन दिनों एक्टर हरियाणवी बोलचाल और वहां के तौर-तरीके भी सीख रहे हैं.
फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ-साथ पहले अभिषेक बनर्जी एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं. हालांकि, लेकिन बीते कई प्रोजेक्ट्स में वो अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतते आ रहे हैं. स्त्री और स्त्री 2 में उनका 'जना' का रोल तो बेहद हिट रहा. इसके अलावा एक्टर 'ड्रीम गर्ल', 'भेड़िया' और 'पाताल लोक' जैसी फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुके हैं.
इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में टाइगर और अभिषेक के अलावा सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव भी नजर आने वाले हैं. दरअसल, इसी फिल्म से रेमो अपना डेब्यू निर्देशन में करने जा रहे हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूर्स में अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन का भी नाम है. फिल्म में एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और पश्मीना रोशन भी नजर आने वाले हैं. हालांकि मेकर्स ने फिलहाल इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है.
विक्की जैन ने शनिवार को अपने बर्थडे यानी 1 अगस्त को वीजे फ्रेम्स प्रोडक्शन हाउस का ऐलान किया था. ऐलान के साथ ही बताया था कि इस बैनर की पहली फिल्म एक्शन फ्रैंचाइजी होगी. इस फिल्म का निर्देशन रैमो डिसूजा करेंगे. वहीं, इसमें टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव नजर आएंगे. हालांकि, अभी तक का नाम अनाउंस नहीं हुआ है.
वहीं, डायरेक्टर-कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी नए बैनर के साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं. बता दें कि हाल ही में विक्की अपनी पत्नी और टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ रियलिटी शो में नजर आए थे. वहीं, इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'हक' में सह-निर्माता के तौर पर काम किया था.