सरकटा और भेड़िया से भी ज्यादा खतरनाक 'थामा' का पोस्टर, अकेले नहीं इस बार Thamma के साथ आ रही 'स्त्री', 2 दिन बाद होगा बड़ा धमाका

Thamma Trailer Launch: रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अगली बड़ी फिल्म है और दिवाली के करीब आने के साथ ही फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. दर्शक इस फिल्म के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस हॉरर फ्रैंचाइजी के दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि 'स्त्री' से श्रद्धा कपूर वापसी कर रही हैं.

दो दिन बाद होगा बड़ा धमाका

स्त्री उर्फ ​​श्रद्धा कपूर खुद दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स के साथ एक शानदार धमाकेदार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो इस दिवाली का माहौल बनाने का वादा करता है. 26 सितंबर को शाम 5 बजे बांद्रा (फोर्ट) एम्फीथिएटर में इस सरप्राइज का आयोजन होगा, जहां श्रद्धा कपूर मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के दर्शकों के लिए कुछ बड़ा धमाका करेंगी. स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा थम्मका ला रही हैं. वहीं चर्चा है कि यह किसी शानदार कार्यक्रम से कम नहीं होगा.

दर्शकों को बेसब्री से फिल्म का इंतजार

मैडॉक फिल्म्स की 'थामा' इस दिवाली दुनिया भर के सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली है. इस दिवाली पर ब्रह्मांड की पहली खूनी प्रेम कहानी के लिए उत्साह दर्शकों के बीच और भी बढ़ गया है. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर 'थामा' हॉरर, कॉमेडी, एक्शन और खूनी रोमांस का अनूठा मिश्रण एक अनोखे सिनेमाई अनुभव का वादा करती है. दर्शक अभी से बुक माइ शो पर अपने एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं.

थामा का टीजर

टीजर की शुरुआत आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री की झलकियों से होती है, जिसमें उन्हें ऐसे प्रेमी के रूप में दिखाया गया है जो एक-दूसरे के लिए किस्मत में हैं. दृश्य जुनून की एक मार्मिक कहानी की शुरुआत करते हैं. लेकिन नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री सब कुछ बदल देती है. वीडियो आपको अंत तक बांधे रखता है. दर्शकों ने आग और दिल वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर की.