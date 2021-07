Raj Kundra मामले में मॉडल का खुलासा- न्यूड शूट के लिए Umesh Kamat ने हर दिन ऑफर किए थे 25 हजार रुपये

नई दिल्ली: राज कुंद्रा (Raj Kundra) मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. ऐसी कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की कहानियां अब सामने आ रही हैं जो पोर्नोग्राफी का शिकार हुई हैं. हाल ही में एक और एक्ट्रेस ने अपना दर्द बयां किया है और बताया है कि कैसे उसे पोर्न बिजनेस में लाने के लिए लालच दिया गया.

एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस निकिता फ्लोरा सिंह (Nikita Flora Singh) ने राज कुंद्रा के पीए उमेश कामत (Umesh Kamat) पर पोर्न बिजनेस में लाने के लिए लालच देने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी.

निकिता फ्लोरा सिंह (Nikita Flora Singh) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'मुझे उमेश कामत (Umesh Kamat) ने पिछले साल नवंबर में राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट के लिए न्यूड शूट करने के लिए कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया. उमेश कामत ने मुझे रोजाना 25 हजार रुपये देने की पेशकश की लेकिन मैंने न्यूड होकर शूट करने से इनकार कर दिया. हैरानी की बात कि अब दोनों गिरफ्तार हो गए हैं. भगवान का शुक्र है कि मैं राज कुंद्रा जैसे बड़े नाम के झांसे में नही आईं, जिसने कई मासूम लड़कियों को वल्गर एक्ट का लालच दिया. झारखंड की एक लड़की का अपने पति से तलाक हो गया क्योंकि उसने उनके लिए शूटिंग की थी.'

I was also asked by #UmeshKamat to shoot #nude for #rajkundra's app #Hotshots in Nov 2020,but I refused. Kamat offered Rs 25k/day. Thank God I did not fall for big name of https://t.co/KqaIglFBEU girl from #jharkhand got divorce from her husband because she shot for them. pic.twitter.com/YHCaJ79FRD

— Nikita Flora Singh (@NikitaFloraS) July 21, 2021