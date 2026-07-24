'मुझे भी दोबारा देनी पड़ी थी परीक्षा', NEET विवाद के बीच मानुषी छिल्लर ने बयां किया अपना दर्द; बोलीं- 'बस दोबारा लिख लो' कहना आसान

NEET Paper Leak: पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने हालिया NEET विवाद के बीच छात्रों के प्रति अपना दर्द बयां किया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि जो लोग इसे 'बस दोबारा लिख लो' कह रहे हैं, वे असल में छात्रों के संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं.
मानुषी ने शेयर किया कि 2015 में पेपर लीक होने के कारण उन्हें खुद भी परीक्षा दोबारा देनी पड़ी थी. उनके अनुसार, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद खोने और अनगिनत त्यागों का परिणाम होती है.
मानुषी ने उन आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का उल्लेख किया, जिनसे छात्र और उनके परिवार गुजरते हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के सपने की असली कीमत तब महसूस होती है, जब आप कोचिंग सेंटरों में उन माता-पिता को देखते हैं, जो अपनी क्षमता से ज्यादा उधार लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा ही इस असमान दुनिया में बराबरी लाने का सबसे बड़ा जरिया है और सिस्टम की इन गहरी समस्याओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
अभिनेत्री का मानना है कि यह किसी संस्थान के खिलाफ होने की बात नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के विश्वास के बारे में है. उन्होंने भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि सबसे मजबूत समाधान बातचीत और आपसी सम्मान से ही निकलते हैं. मानुषी ने अपील की कि हमें करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा ही हमारा भविष्य हैं.
एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले मानुषी एक मेधावी मेडिकल छात्रा थीं. उन्होंने 12वीं कक्षा में 96 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और CBSE के इंग्लिश विषय में ऑल इंडिया टॉपर रही थीं. NEET परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद उन्होंने सोनीपत के भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था. अपनी मेडिकल डिग्री के दौरान ही उन्होंने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर के लिए पढ़ाई से कुछ समय का ब्रेक लिया.