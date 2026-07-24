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'मुझे भी दोबारा देनी पड़ी थी परीक्षा', NEET विवाद के बीच मानुषी छिल्लर ने बयां किया अपना दर्द; बोलीं- 'बस दोबारा लिख लो' कहना आसान

NEET Paper Leak: इस वक्त देशभर में नीट पेपर लीक पर मचे बवाल पर अब एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने अपना दर्द बयां किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि साल 2015 में उन्हें भी पेपर लीक की वजह से दो बार नीट का एग्जाम देना पड़ा था. जो लोग इसे 'बस दोबारा लिख लो' कह रहे हैं, वे असल में छात्रों के संघर्ष को नहीं समझ रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:03 PM IST
'मुझे भी दोबारा देनी पड़ी थी परीक्षा', NEET विवाद के बीच मानुषी छिल्लर ने बयां किया अपना दर्द; बोलीं- 'बस दोबारा लिख लो' कहना आसान

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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