बाजारू स्टार नहीं हैं वो... अक्षय खन्ना के लिए सुभाष घई ने ठुकरा दिए थे बड़े-बड़े सुपरस्टार्स, जानिए क्या थी वजह

Subhash Ghai On Akshaye Khanna: 13 अगस्त को ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना स्टारर आइकॉनिक फिल्म 'ताल' अपनी रिलीज की 27वीं एनिवर्सरी मनाने जा रही है. इस खास मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई का एक पुराना इंटरव्यू फिर से चर्चा में आ गया है. ईटाइम्स को दिए इस थ्रोबैक इंटरव्यू में सुभाष घई ने फिल्म की कास्टिंग और अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव को खुलकर शेयर किया था. उन्होंने बताया कि कैसे अक्षय का किरदार उनके लिखे सबसे मुश्किल, पेचीदा और सच्चे किरदारों में से एक था.
सुभाष घई ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'परदेस' और 'खलनायक' की जबरदस्त सफलता के बाद बॉलीवुड के तमाम बड़े सुपरस्टार्स उनके साथ काम करना चाहते थे. लेकिन सुभाष घई अपनी फिल्म 'ताल' के लिखे हुए कैरेक्टर के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे. वे किसी बड़े स्टार की पुरानी इमेज को अपनी फिल्म में नहीं थोपना चाहते थे. अनिल कपूर को कास्ट करना उनके लिए आसान था क्योंकि वे पहले भी साथ काम कर चुके थे. लेकिन मुख्य हीरो के रोल के लिए उन्हें एक ऐसे नए और सच्चे चेहरे की तलाश थी जो किरदार में जान फूंक सके.
जब विनोद खन्ना ने कराया था बेटे से परिचय
जब दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना ने सुभाष घई को अपने बेटे अक्षय खन्ना से मिलाया तो सुभाष घई पहली ही नजर में अक्षय से काफी प्रभावित हुए. ईटाइम्स से बात करते हुए घई ने याद किया कि उस युवा लड़के के चेहरे पर एक गजब की गहराई और सच्चाई थी. उन्हें दिल से लगा कि यह एक ऐसा एक्टर है जो सच बोलता है, सच सोचता है और पर्दे पर सच ही जीता है. सुभाष घई का मानना था कि अगर वह किरदार जरा भी बनावटी या आर्टिफिशियल होता तो बेहतरीन म्यूजिक के बावजूद फिल्म पर्दे पर नहीं चल पाती.
अक्षय खन्ना 'बाजारू' स्टार्स में से नहीं हैं
सुभाष घई ने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए उन्हें आज के बाकी एक्टर्स से बिल्कुल अलग बताया. उन्होंने कहा कि आज भी अक्षय खन्ना वैसे ही हैं, उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है. वे उन 'बाजारू' स्टार्स की कैटेगरी में नहीं आते जो हर वक्त अपनी पीआर टीम, ब्रांड्स, मैनेजर्स और लुक्स के पीछे भागते रहते हैं.
बिना मैनेजर सीधे डायरेक्टर से करते हैं बात
डायरेक्टर ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने आज तक कभी अक्षय खन्ना के मैनेजर से मुलाकात तक नहीं की है. अक्षय सीधे खुद उनसे बात करने आते हैं. अगर अक्षय को फिल्म का सब्जेक्ट और डायरेक्टर पसंद आ जाए तो वे खुद को पूरी तरह डायरेक्टर के हवाले कर देते हैं. वे बहुत कम और सिर्फ अपनी पसंद की फिल्में करते हैं. यही वजह है कि वे बॉलीवुड के बेहद अनकन्वेंशनल और अनोखे स्टार माने जाते हैं.
टीम वर्क ने बनाया 'ताल' को सुपरहिट
सुभाष घई ने 'ताल' की ब्लॉकबस्टर सफलता का पूरा क्रेडिट केवल खुद को नहीं दिया. उन्होंने बताया कि अक्षय खन्ना की ईमानदारी, ए आर रहमान का म्यूजिक, आनंद बक्शी के जादुई बोल और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेहतरीन एक्टिंग ने मिलकर इस फिल्म को एक महान फिल्म बनाया. पूरी टीम एक ही विजन पर काम कर रही थी और सबने डायरेक्टर का दिल से सम्मान किया था.