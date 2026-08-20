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‘जो बात नरेंद्र मोदी ने कही थी...’, सुभाष घई ने सुनाया वो 15 साल पुराना किस्सा; जिसे आजतक भूल नहीं पाए डायरेक्टर

Subhash Ghai On PM Modi: बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक बहुत पुराना और अनसुना किस्सा शेयर किया है. साल 2009 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब दोनों की एक खास मुलाकात हुई थी. इस दौरान मोदी ने घई से कुछ ऐसा कहा, जो आज तक उन्हें याद है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:50 AM IST
‘जो बात नरेंद्र मोदी ने कही थी...’, सुभाष घई ने सुनाया वो 15 साल पुराना किस्सा; जिसे आजतक भूल नहीं पाए डायरेक्टर
Image Credit: वो 15 साल पुराना किस्सा, जिसे आजतक भूल नहीं पाए सुभाष घई (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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