‘जो बात नरेंद्र मोदी ने कही थी...’, सुभाष घई ने सुनाया वो 15 साल पुराना किस्सा; जिसे आजतक भूल नहीं पाए डायरेक्टर

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक बेहद यादगार किस्सा शेयर किया. ये बात साल 2009 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. सुभाष घई अपने फिल्म और मीडिया इंस्टीट्यूट ‘व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ के सिलसिले में उनसे मिलने गुजरात पहुंचे थे. दोनों की इस मुलाकात ने सुभाष घई के दिल पर गहरी छाप छोड़ी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘मोदी स्टोरी’ अकाउंट से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें घई ने उस दिन को याद किया और पूरी बात बताई.
सुभाष घई बताते हैं कि जब वे साल 2009 में गुजरात सचिवालय पहुंचे, तो पता चला कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन मुंबई के दौरे पर हैं. सचिवालय के अधिकारियों ने तुरंत फोन पर मोदी जी को जानकारी दी कि सुभाष घई मिलने आए हैं. इस पर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने फौरन कहा, ‘घई साहब को रोकिए, वे आज रात गुजरात में ही ठहरें और अगली सुबह मेरे घर पर नाश्ते पर आएं’. मुख्यमंत्री का ये अपनापन देखकर सुभाष घई काफी इंप्रेस हुए. अगले दिन सुबह दोनों की मुलाकात तय समय पर मुख्यमंत्री आवास पर नाश्ते की मेज पर हुई.
When Subhash Ghai met PM Modi, he expected bureaucracy, instead he got speed-run execution.
Watch the iconic director explain how a visionary idea went from pitch to reality on the fast track!#Modistory #SubhashGhai pic.twitter.com/S5H5ehL4pV
— Modi Story (@themodistory) August 19, 2026
नाश्ते के दौरान सुभाष घई ने नरेंद्र मोदी को अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई. उन्होंने समझाया कि भारतीय संस्कृति और कला को पढ़ाई-लिखाई से जोड़ना कितना जरूरी है. घई का मानना था कि जब तक सिनेमा और कला के जरिए बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तब तक उनका पूरा विकास नहीं हो सकता. चाहे वो गुजरात की संस्कृति हो, बंगाल की हो या फिर पंजाब की. नरेंद्र मोदी को घई के विचार और उनका विजन बहुत पसंद आया, जिसके बाद मोदी जी ने उनसे पूछा, ‘बताइए, आपको इस काम के लिए क्या मदद चाहिए?’.
सुभाष घई ने नरेंद्र मोदी से कहा कि उन्हें एयरपोर्ट के पास थोड़ी जमीन चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले टीचर्स को आने-जाने में कोई परेशानी न हो. ये सुनते ही नरेंद्र मोदी ने बिना किसी देरी के कहा, ‘मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. आपको बड़ौदा तक हाईवे पर जहां भी जमीन पसंद आए, आप खुद चुन लीजिए. हम पूरी तरह से चाहते हैं कि अहमदाबाद में आपका यह संस्थान शुरू हो’. मुख्यमंत्री का ये क्विक डिसीजन और एजुकेशन के लिए उनका ऐसा खुला नजरिया देखकर सुभाष घई बेहद हैरान भी थे और खुश भी थे.
इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने बातचीत में आगे एक बड़ी बात कही. उन्होंने हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर से कहा, ‘अगर मेरे अफसर इस काम में जरा भी देरी करें या आनाकानी करें, तो आप किसी के पास मत जाना, मुझे सीधा फोन मिला देना’. जब घई ने कहा कि वे तो बहुत बड़े और सीनियर अफसर हैं, तो मोदी ने साफ कहा, ‘वे बहुत बिजी रहते हैं और उनके पास ढेरों काम हैं. लेकिन आपने मुझे जो दिखाया है, उसकी असली कीमत और महत्व केवल मैं ही समझ सकता हूं. इसलिए मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट हर हाल में यहीं बने’.
‘कर्ज’, ‘हीरो’, ‘राम लखन’ और ‘खलनायक’ जैसी ढेरों फिल्में बनाने वाले सुभाष घई ने इस पूरे वाकये को याद करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा और बात उनसे कही, वे उनके दिल को छू गई. उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन और करियर में उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन ऐसी साफ नीयत और काम करने का ऐसा तरीका उन्हें आज तक किसी दूसरे मुख्यमंत्री में देखने को नहीं मिला. यही वजह है कि 15 साल बाद भी ये इस खास मुलाकात को भूल नहीं पाए, जो उनकी बेहतरीन और यादगार यादों में शामिल है.