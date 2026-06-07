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‘क्या नए एक्टर्स के साथ बनाऊं…’, 1999 की हिट Taal के सीक्वल पर सुभाष घई ने ली फैंस की चुटकी

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर में से एक सुभाष घई आजकल 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘ताल’ के सीक्वल को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन ब्लॉकबस्टर ‘ताल’ आज भी लोगों के दिलों-दिमाग पर छाई हुई है. हाल ही में डायरेक्टर ने इस फिल्म के सीक्वल को लेकर फैंस से एक सवाल किया है. आइए बताते हैं पूरी खबर

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 07, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:45 PM IST
‘क्या नए एक्टर्स के साथ बनाऊं…’, 1999 की हिट Taal के सीक्वल पर सुभाष घई ने ली फैंस की चुटकी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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