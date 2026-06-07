‘क्या नए एक्टर्स के साथ बनाऊं…’, 1999 की हिट Taal के सीक्वल पर सुभाष घई ने ली फैंस की चुटकी

'जंग', 'कर्मा', 'राम लखन', 'परदेश', 'खलनायक', 'यादें', 'युवराज' और 'ब्लैक एंड व्हाइट' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए हुए हैं. साल 1999 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘ताल’ आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहती है, जो हर उम्र के लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है. इस फिल्म के गाने, कलाकार और सीन सब कुछ आज भी लोगों के दिलों-दिमाग पर छाया हुआ है. वहीं हाल ही में इस फिल्म के सीक्वल की खबरों ने फैंस के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है और अब वो इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.