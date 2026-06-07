‘क्या नए एक्टर्स के साथ बनाऊं…’, 1999 की हिट Taal के सीक्वल पर सुभाष घई ने ली फैंस की चुटकी

'जंग', 'कर्मा', 'राम लखन', 'परदेश', 'खलनायक', 'यादें', 'युवराज' और 'ब्लैक एंड व्हाइट' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए हुए हैं. साल 1999 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘ताल’ आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहती है, जो हर उम्र के लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है. इस फिल्म के गाने, कलाकार और सीन सब कुछ आज भी लोगों के दिलों-दिमाग पर छाया हुआ है. वहीं हाल ही में इस फिल्म के सीक्वल की खबरों ने फैंस के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है और अब वो इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
‘ताल’ फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फैंस से सवाल करते हुए पूछा कि क्या उन्हें ‘ताल-2’ बनानी चाहिए?. डायरेक्टर के इस सवाल ने ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइमेंट और बढ़ा दी है. अब लोग एक बार फिर ‘ताल’ की दुनिया को बड़े पर्दे पर देखने की उम्मीद जता रहे हैं.
सुभाष घई ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘ताल’ के लिए मुझे सबसे अच्छी तारीफ हॉलीवुड के जाने-माने फिल्म क्रिटिक रोजर एबर्ट से मिली थी.’ डायरेक्टर ने बताया कि साल 2005 में शिकागो के एबर्टफेस्ट में ‘ताल’ की स्क्रीनिंग के दौरान रोजर एबर्ट ने फिल्म की खूब तारीफ की थी.
सुभाष घई ने अपने इस पोस्ट में आगे बताया कि एबर्ट ने फिल्म ‘ताल’ को प्योर एंटरटेनमेंट और मासूमियत से भरपूर कहा था. उन्होंने आगे कहा था कि फिल्म एक खुशनुमा क्लासिक हॉलीवुड-स्टाइल म्यूजिकल स्पिरिट की तरह है, जो उस समय के अमेरिकी सिनेमा में लगभग गायब हो चुकी थीं. म्यूजिक, कोरियोग्राफी और ऐश्वर्या राय के साथ सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस को उन्होंने बेहद पसंद किया था.
डायरेक्टर ने एबर्ट की इस तारीफ को याद करते हुए आगे लिखा, ‘मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ’ इसके साथ ही उन्होंने आगे अपने कैप्शन में फैंस से सवाल पूछते हुए लिखा, ‘क्या आप चाहते हैं कि मैं इंडिया में किसी नए यंग टैलेंटेड डायरेक्टर और नई कास्ट के साथ ‘ताल 2’ को प्रोड्यूस करूं’
ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘ताल’ साल 1999 में रिलीज हुई थी, जो आज भी हिंदी सिनेमा की म्यूजिकल हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म की कहानी, कमाल का म्यूजिक और दमदार एक्टिंग सभी ने लोगों के दिल पर राज किया था. वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अच्छा-खासा कलेक्शन किया था, जिसे न सिर्फ इंडिया, बल्कि बाहर के देशों में भी काफी पसंद किया गया. इस फिल्म को कई बड़े ऑवर्ड्स भी मिले थे.