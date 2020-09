सुब्रमण्यम स्वामी ने Mahesh Bhatt पर साधा निशाना, Tweet करके सुनाईं खरी खोटी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से फिल्मकार महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) पर निशाना साधा है, जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है. स्वामी ने बुधवार को ट्वीट किया, 'क्या सिनेमा के दादा महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म को अपनाकर अपना नाम अशरफ बट रख लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स सही करने को कहें.'

14 जून को बांद्रा के अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए स्वामी एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मामले में छानबीन के दौरान मुंबई पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ कर चुकी है.

Has Cinema Dada Mahesh Bhatt converted to Islam and taken name of Ashraf Butt? If not please ask him to correct the police records

नशे को लेकर ट्वीट

एक अलग ट्वीट में स्वामी ने समाज में नशे के खतरे से लड़ने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने लिखा, 'बॉलीवुड सहित समाज में नशे के खिलाफ लड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक मामला है जिसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए जाने पर वह इस पर जरूर उचित कदम उठाएंगे. बेशक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बोस्टन अनुभव के बाद, इससे जुड़े लोग घबराए हुए होंगे.'

Fighting narcotics in society including Bollywood is a national security matter which when brought to the knowledge of PM, he must make take a call. Of course after the Boston experience of Fmr President of Congress, Congi hacks should be nervous

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 1, 2020