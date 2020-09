सुब्रमण्यम स्वामी ने Sushant की एम्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कहा कि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता नहीं चल सकता कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत, आत्महत्या थी या हत्या, क्योंकि अस्पताल के पास कभी उनका शव नहीं था. कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया को यह बता रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या. जिसके बाद उन्होंने यह ट्वीट किया.

यह निर्णय कैसे होगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया को बता रहे हैं कि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह निर्णय होगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या. वह ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब उनके पास सुनंदा केस की तरह ही एसएसआर का शव नहीं है. एम्स की रिपोर्ट यह बता सकती है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने क्या किया और क्या नहीं.'

Some Police officials are briefing the media that the AIIMS post mortem will decide whether it is murder or suicide. How can they when they did not have the SSR body as in the case of Sunanda? At most AIIMS report can show what was done or not done by Dr.Cooper Hospital doctors.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 2, 2020