Sushant Case: सुब्रमण्यम स्वामी ने जांच पर किया TWEET, एम्स की टीम पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले की हो रही जांच से संबंधित एम्स (AIIMS) की रिपोर्ट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी नहीं दी गई थी.

स्वामी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, 'मैंने एम्स टीम की कथित रिपोर्ट से जुड़े अपने 5 सवालों पर स्वास्थ्य सचिव के साथ बातचीत पूरी कर ली है. एक समाचार चैनल ने इस रिपोर्ट को लेकर दावा किया था कि एसएसआर ने आत्महत्या की थी. इस मामले में मंत्रालय को जानकारी नहीं दी गई है, अब मैं संबंधित विशेषज्ञों से बात करूंगा.'

I have finished conversing with the Health Secretary on my five questions on the alleged AIIMS Team Report which india Today claimed held the SSR case was according to autopsy report one of suicide. The Ministry was not kept in the loop so now I will talk to concerned specialists

— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 13, 2020