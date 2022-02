इस एक्ट्रेस की खूबसूरती ने हिट करा दी थी फिल्म, एक हादसे से तबाह हुई जिंदगी

नई दिल्ली: 90 के दशक की सबसे यादगार फिल्मों में शुमार 'आशिकी' (Ashiqui) के गाने आज भी लोगों को जुबानी याद हैं. इस फिल्म में नजर आने वालीं डेब्यू एक्ट्रेस अनु अग्रवाल (Anu Aggarwal) की दीवानगी कुछ ऐसी थी कि पूरे देश के युवा उनपर जान छिड़कते थे. लेकिन आज की तारीख में अनु अग्रवाल का वो खूबसूरत और मासूम चेहरा इतना बदल चुका है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है.

बदले चहेरे के पीछे है दर्दनाक कहानी

अनु अग्रवाल (Anu Aggarwal) बीते कई साल से पर्दे से दूर हैं. अब इस अदाकारा का लुक काफी बदल चुका है. लेकिन इस बदले चेहरे की कहानी काफी दर्दनाक है. अनु अग्रवाल सोशल मीडियो पर काफी एक्टिव हैं और उन्होंने खुद अपनी इस कहानी को फैंस के साथ शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी.

29 दिन तक थीं कोमा में

आपको बता दें साल 1999 में अनु अग्रवाल अपने एक्सिडेंट की खबर को लेकर सुर्खियों में आईं. यह एक्सिडेंट बेहद खतरनाक था. स एक्सिडेंट में ना केवल अनु की याददाश्त चली गई. बल्कि 29 दिनों तक वह कोमा में रहीं. अनु ने अपनी किताब 'Anusual' Memoir of a girl, who came back from the death में अपनी जिंदगी के उस दर्द भरे दौर के अनुभव शेयर किए हैं.

आखिरी बार इस फिल्म में आईं नजर

आपको बता दें कि वह आखिरी बार साल 1996 में फिल्म 'रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ' में नजर आई अनु ने अपने 7 साल के करियर में हिंदी के साथ तमिल सिनेमा में भी हाथ आजमाया. इतना ही नहीं वह टीवी पर भी काम कर चुकी हैं.

याद दिला दें कि 'आशिकी' महेश भट्ट की यादगार फिल्मों में शामिल है. इसकी रीमेक 'आशिकी 2' भी काफी हिट हुई थी. इसमें श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर नजर आए थे.

इसे भी पढ़ें: Amitabh Bachchan की नातिन Navya Naveli का खुलासा! बताया भाई और उनके बीच होता है भेदभाव

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें