मोहनलाल से शादी से पहले सुचित्रा के पिता ने दी थी वॉर्निंग, कहा- ‘ऐसा हुआ तो तुम्हें घर वापस नहीं आने दूंगा’

मोहनलाल से शादी करने के पहले पर उनके पिता ने उनके सलाह दी कि एक्टर से शादी करने से पहले सोच लो, क्योंकि तुम उस इंसान से शादी करने जा रही हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है. कभी वो घर रहते हैं कभी शूटिंग के लिए के लिए बाहर जाते हैं. इस दौरान कई दिनों तक घर नहीं आते हैं. अगर तुम उदास होकर घर आओगी तो ऐसा नहीं चलेगा. इस इंडस्ट्री में कई बात सुनने को मिलती है. तुम्हें इन सब बातों को अच्छे से संभालना आना चाहिए. तुम्हारी मां कितनी शांत नेचर की हैं. तुम मां को देखा हैं कैसे उन्होंने सब चीजों को शांति और अच्छे से हैंडल किया है. तुम्हें भी ऐसा करना होगा. अगर तुम कल को रोते हुए वापस आती हो और बोलती है कि पापा वो ऐसे हैं या वैसे हैं, तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा. ऐसे में तुम शादी करने का फैसला बहुत ही सोच समझकर लेना.