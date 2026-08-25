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मोहनलाल से शादी से पहले सुचित्रा के पिता ने दी थी वॉर्निंग, कहा- ‘ऐसा हुआ तो तुम्हें घर वापस नहीं आने दूंगा’

can channel media को दिए इंटरव्यू में सुपरस्टार मोहनलाल की पत्नी सुचित्रा ने खुलासा किया है कि एक्टर से शादी करने से पहले उनके पिता ने चेतावनी दी थी.

Written ByShilpa
Published: Aug 25, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:12 PM IST
मोहनलाल से शादी से पहले सुचित्रा के पिता ने दी थी वॉर्निंग, कहा- ‘ऐसा हुआ तो तुम्हें घर वापस नहीं आने दूंगा’

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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