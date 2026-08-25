मोहनलाल से शादी से पहले सुचित्रा के पिता ने दी थी वॉर्निंग, कहा- ‘ऐसा हुआ तो तुम्हें घर वापस नहीं आने दूंगा’

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल और सुचित्रा की शादी साल 1988 में हुई थी. कपल अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं. हाल ही में can channel media को दिए इंटरव्यू में सुचित्रा ने पित संग अपने रिश्ते पर खुलकर बाती है. उन्होंने इंटरव्यू में एक्टर संग पहली मुलाकात के बारे में बताया है. इसके अलावा उन्होंने बताया है कि उनके पिता ने शादी से पहले क्या सलाह दी थी.
सुचित्रा ने इंटरव्यू में बताया है कि मोहनलाल के साथ उनकी पहली मुलाकात शादी में हुई थी. उनके परिवार के लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे. ऐसे में उन्हें एक्टर से मिलने का मौका मिला. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह मोहनलाल से फैन के तौर पर मिली थी. उन्होंने उनके साथ फोटो क्लिक कराने की इच्छा जाहिर की थी. फोटो क्लिक कराने के बाद उन्हें वो फोटो आजतक नहीं मिली.
कुछ बाद सुचित्रा ने अपने परिवार को बताया है कि वह मोहनलाल से शादी करना चाहती हैं. उनके शादी करने के फैसले का किसी के कोई विरोध नहीं किया बल्कि उनके समझाया. सुचित्रा के पिता तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्माता थे, उन्होंने कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया था.
मोहनलाल से शादी करने के पहले पर उनके पिता ने उनके सलाह दी कि एक्टर से शादी करने से पहले सोच लो, क्योंकि तुम उस इंसान से शादी करने जा रही हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है. कभी वो घर रहते हैं कभी शूटिंग के लिए के लिए बाहर जाते हैं. इस दौरान कई दिनों तक घर नहीं आते हैं. अगर तुम उदास होकर घर आओगी तो ऐसा नहीं चलेगा. इस इंडस्ट्री में कई बात सुनने को मिलती है. तुम्हें इन सब बातों को अच्छे से संभालना आना चाहिए. तुम्हारी मां कितनी शांत नेचर की हैं. तुम मां को देखा हैं कैसे उन्होंने सब चीजों को शांति और अच्छे से हैंडल किया है. तुम्हें भी ऐसा करना होगा. अगर तुम कल को रोते हुए वापस आती हो और बोलती है कि पापा वो ऐसे हैं या वैसे हैं, तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा. ऐसे में तुम शादी करने का फैसला बहुत ही सोच समझकर लेना.
मोहनलाल से सुचित्रा की शादी साल 1988 में हई थी. कपल के दो बच्चे हैं. बेटा प्रणव मोहनलाल और बेटी विस्मया मोहनलाल. सुचित्रा लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं. वह पर्दे के पीछे पति के करियर का मजबूत सहारा बनी हैं.