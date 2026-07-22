अक्षय कुमार TP से पढ़ते थे फिल्म के डायलॉग्स, को-स्टार ने किया खुलासा

हिंदी सिनेमा में अक्षय कुमार सबसे ज्यादा फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं. कहा जाता है कि अक्षय कुमार एक फिल्म की शूटिंग 3 महीने के अंदर खत्म कर देते हैं. पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है. क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार को डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं. शूटिंग के दौरान वह कई बार डायलॉग्स देखकर पढ़ते हैं.
एक्टर सुधीर पांडे जो उनके साथ तीस मार खान और टायलेट एक प्रेम कथा में काम कर चुके हैं. सुधीर पांडे ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में बताया है कि अक्षयकुमार को फिल्मों में डायलॉग्स याद नहीं रहते थे, वो पेपर पढ़कर बोलते थे. अक्षय कुमार के को-स्टार ने इस बारे में खुलासा किया है.
सुधीर पांडे ने बताया कि जब अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के डायलॉग्स भूल जाते थे तो सेट कोई पेपर लेकर खड़ा रहता था जिसे देखकर अक्षय कुमार डायलॉग्स बोलते थे. एक्टर ने बिना टीपी का नाम लिए बोला है कि अब नई तकनीक आई गया है तो हो सकता है अब उसका इस्तेमाल होता होगा.
सुधीर पांडे ने बताया है कि तीस मार खान में अक्षय कुमार के डायलॉग्स छोटे रखे जाते थे. फराह उन्हें छोटी-छोटी लाइनें दी थी, ताकि वो भूले ना. सुधीर पांडे ने बताया है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा में शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार सीक्वेंसेस के कुछ डायलॉग्स देखकर बोले थे. उन्होंने बोला कि लंबे सीक्वेंस के डायलॉग्स लेकर कोई खड़ा रहता था, इसके बाद वो इसे पढ़ते थे. सुधीर पांडे से सवाल किया कि जब को एक्टर डायलॉग्स पढ़कर बोलता तो क्या इससे किसी दूसरे स्टार को डिस्ट्रेक्शन होता है. इस सवाल के जवाब में सुधीर ने बताया है कि ऐसा नहीं है.
सुधीर पांडे ने फिल्म तीस मार खान के बारे में बात करते हुए बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी अच्छा लगा था. फिल्म का डायरेक्शन फराह खान ने किया था. उन्होंने बोला कि फराह खान शानदार डायरेक्टर हैं. वह सेट पर बहुत क्लैरिटी रखती हैं. क्या करना है और कौन सा सीन कैसे करना है. किरदार कैसा होना चाहिए. सबकुछ प्लानिंग के साथ करती हैं.