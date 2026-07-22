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अक्षय कुमार TP से पढ़ते थे फिल्म के डायलॉग्स, को-स्टार ने किया खुलासा

अक्षय कुमार कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. अक्षय अपने एक्शन और कॉमेडी रोल के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनके साथ फिल्म टायलेट एक प्रेम कथा और तीस मार खान में काम कर चुके एक्टर सुधीर पांडे ने खुलासा किया है कि वह कई बार सेट पर पेपर से डायलॉग्स पढ़ते थे.

Written ByShilpa
Published: Jul 22, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:44 AM IST
अक्षय कुमार TP से पढ़ते थे फिल्म के डायलॉग्स, को-स्टार ने किया खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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