'घड़ियाली आंसू बहा रहीं नोरा', सुकेश चंद्रशेखर ने करोड़ों के बंगले-कार देने का भी किया दावा; एक्ट्रेस को लिखी चिट्ठी

200 करोड़ की ठगी केस में जेल की हवा खा रहे सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर चर्चा में हैं. इस लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस नोरा फतेही को चिट्ठी लिखकर उनके साथ रिश्ते को लेकर किए गए दावों पर बात की. सुकेश ने पत्र में सुकेश ने नोरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि दोनों के बीच हुई बातचीत और चैट्स से कई बातें सामने आ सकती हैं.
दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस नोरा फतेही के नाम एक पत्र जारी कर उनके हालिया पॉडकास्ट में किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं. दरअसल, नोरा ने एक पॉडकास्ट में खुद को रिश्ते और पूरे मामले से परेशान और मानसिक रूप से प्रभावित बताया था. इसपर सुकेश ने आरोप लगाया है कि नोरा पहले उसके संपर्क में थीं और उसके पैसे, महंगे सामान और प्रभाव का फायदा उठाती थीं. पत्र में सुकेश ने दावा किया है कि उसने नोरा को मोरक्को के कैसाब्लांका में घर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे.
सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा को लिखा पत्र
उसने नोरा से इस घर की खरीद से जुड़े दस्तावेज और दोनों के बीच हुई कथित चैट सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी है. सुकेश ने पत्र में कथित व्हाट्सऐप चैट का भी हवाला दिया है. उसका दावा है कि नोरा उसके साथ महंगी गाड़ियों और लग्जरी सामान को लेकर बातचीत करती थीं. पत्र में उसने बिर्किन बैग, BMW और रेंज रोवर जैसी चीजों का जिक्र किया है. सुकेश ने दावा किया कि कथित चैट्स में नोरा ने रेंज रोवर को लेकर टिप्पणी की थी. साथ ही सुकेश ने नोरा पर जैकलीन को लेकर जलन रखने का भी आरोप लगाया है
नोरा नोरा,
यह पैथेटिक नाटक बंद करो. तुम्हें एक पॉडकास्ट पर बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए और एक मासूम, पीड़ित (आहत) होने का ढोंग करते हुए देखना वास्तव में बेहद हास्यास्पद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा करियर डूब रहा है और ब्रांड्स तुम्हें छोड़ रहे हैं.
तुम ट्रॉमा की बात करना चाहती हो? तो सुनो, 'तुम वह इंसान हो जिसने केवल अपने फायदे के लिए मेरी दौलत और ताकत का पीछा किया और अब तुम केवल जनता को गुमराह करने (मैनिप्युलेट करने) की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम सच का सामना नहीं कर सकतीं.
आओ दुनिया को उन परम तथ्यों (सत्यों) की याद दिलाएं, जिन्हें तुम कैमरों के सामने रोते समय अपनी सुविधा के अनुसार भूल गईं-
1. कैसाब्लांका हवेली (The Casablanca Mansion) - तुम दावा करती हो कि तुमने मुझसे कभी पैसे नहीं लिए? मैंने तुम्हें विशेष रूप से मोरक्को के कैसाब्लांका में घर खरीदने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे. तुम क्यों नहीं दुनिया को दिखातीं कि तुमने वह घर कैसे खरीदा? तुम मीडिया के सामने झूठ बोलने से पहले उस समय की हमारी चैट्स क्यों नहीं दिखा देतीं, ताकि दुनिया भी उसे देख सके.
2. हमारी चैट्स की हकीकत:- तुम अब इस बात पर हैरान होने का नाटक करके जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हें कैद से मैसेज भेज रहा था. नासमझ मत बनो, हमारी लीक हुई व्हाट्सएप चैट्स वास्तविकता साबित करती हैं.
तुम सब कुछ जानती थीं कि मैं असल में कौन था और मेरे पास क्या ताकत थी, फिर भी तुम मेरे साथ उत्सुकता से बर्किन बैग्स (Birkin's) और बीएमडब्ल्यू (BMW's) की शॉपिंग कर रही थीं. सबसे अहम बात, तुमने मुझे साफ तौर से मैसेज किया था कि रेंज रोवर एक क्यूट स्टेटमेंट कार थी और 'लव यू बैड बॉय' (love you bad boy).
3. तुम्हारा पागलपन और ईर्ष्या:- तुम मुझसे या मैं कहां था, इस बात से कभी भी 'डरी या घबराई' (Freaked out) नहीं थीं. तुम केवल मुझसे, जैकलीन से और हमारे रिश्ते से बुरी तरह जलती थीं. तुम दिन में 10-10 कॉल करके मेरे फोन पर कॉल्स की बौछार कर देती थीं. मुझसे जैकलीन को छोड़ने की भीख मांगती थीं और तुम्हारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से फाइनेंस करने के लिए मेरा ब्रेनवॉश करती थीं. मैं तुम्हारी लगातार मटेरियल डिमांड और जैकलीन के खिलाफ किए जाने वाले ब्रेनवॉश से चिढ़ गया था.
दरअसल, हाल ही में 200 करोड़ के बड़े फ्रॉड केस में नाम आने को लेकर नोरा फतेही ने खुलकर बात की है. ड्रीम विद डॉ शीन के साथ एक पॉडकास्ट में नोरा फतेही ने बताया कि उस सदमे से वे आज तक पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई हैं. जब भी उनकी टीम कोई नया शो या इवेंट तय करती है, तो वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम पर जाती हैं. उनके मन में हर वक्त एक अनजाना खौफ बना रहता है कि कहीं फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए. नोरा ने भारी मन से बताया कि लोगों ने उनके बारे में इतनी मनगढ़ंत बातें बनाईं कि उनके अपने करीबी और दोस्त भी उन झूठी अफवाहों पर यकीन करने लगे थे.
नोरा फतेही ने आगे बताया कि एक छोटी सी नासमझी की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी. कई नामी कंपनियों ने उनसे अपने करार तोड़ लिए और उनके हाथ से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स निकल गए. वे बोलीं कि लोग आज भी उनसे अजीब सवाल पूछते हैं कि क्या वे उस शख्स को पहले से जानती थीं या उसके साथ रिश्ते में थीं? इस तरह के सवालों ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया. समाज ने बिना सच जाने उनके इमेज पर सवाल खड़े होने लगे थे.
नोरा ने इस पूरे मामले में तोहफे मिलने वाली बात पर भी अपनी सफाई दी. उन्होंने बताया कि वे सिर्फ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर उस इवेंट पर गई थीं. वहां वे उस शख्स के पूरे परिवार और पत्नी से मिली थीं. उसी दौरान एक नॉर्मल बातचीत के तहत उन्हें कार और कुछ दूसरी चीजें गिफ्ट में दी गई थीं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पेश किया गया मानो उनका कोई गलत इरादा था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को समझना चाहिए कि कर्म का फल सबको मिलता है.