Advertisement
trendingNow12991743
Hindi Newsबॉलीवुड

बॉलीवुड की मधुर आवाज सदा के लिए हुई खामोश, सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Sulakshana Pandit Death: ये साल हिंदी फिल्म जगत के लिए काफी दुख से भरा रहा है, पिछले कुछ दिनों में कई कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं अब एक और चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली हैं. दरअसल सिनेमा और संगीत के चमकते चेहरे सुलक्षणा पंडित का 71 की उम्र में आज यानी की 6 नवंबर को निधन हो गया है. जिससे उनके चाहने वालों के बीच मातम पसर गया है. 

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड की मधुर आवाज सदा के लिए हुई खामोश, सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Sulakshana Pandit Death: सुलक्षणा पंडित हिंदी फिल्म सिनेमा की वो हस्ती थीं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि बेहतरीन गायकी से दर्शकों के दिल पर सालों तक राज किया. मगर आज 6 नवंबर को उन्होंने 71 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सुलक्षणा के निधन का कारण अभी बताया नहीं गया है मगर खबरों की मानें तो वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. सिंगर-एक्ट्रेस के निधन की खबर सुनते ही इंडस्ट्री को लोगों और उनके फैंस द्वारा सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया जा रहा रहा है. 

 

महज 9 साल की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग में रखा कदम
सुलक्षणा पंडित ने अपनी मधुर आवाज और अदाकारी से हिंदी फिल्म सिनेमा में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था. साल 1954 में जन्मी इस महान हस्ती का ताल्लुक एक बड़े संगीत-परिवार से था और उनके चाचा-मामा कोई आम कलाकार नहीं बल्कि दिग्गज शास्त्री सिंगर पंडित जसराज थे. सुलक्षणा पंडित अपनी तीन बहनें और तीन भाइयों के साथ संगीत सीखा करती थीं, जिससे उनके भाइयों की जोड़ी खूब फेमस हुई थीं. वहीं 9 साल की कम उम्र में सुलक्षणा ने प्लेबैक सिंगिंग में हाथ आजमाया था और साल 1953 में फिल्म ‘संकल्प’ में ‘तू ही सागर है तू ही किनारा’ में कमाल की गायकी के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

अकेले ही गुजारा पूरा जीवन
सुलक्षणा पंडित ने गायकी में नाम कमाने के साथ-साथ अपनी अदाकारी से भी अपना जादू पर्दे पर बिखेरा दिया था. उन्होंने साल 1953 में संजीव कुमार के साथ ‘उलझन’ और ‘संकोच’ जैसी फिल्मों में कमाल कर दिया. वहीं बात करें सिंगर-एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की निजी जिंदगी की तो, उनका नाम हमेशा संजीव कुमार के साथ जोड़ा जाता रहा और इन खबरों ने सुलक्षणा के जीवन पर गहरा असर डाला. वहीं कम उम्र में ही उन्हें काफी बीमारियों का सामना करना पड़ा. सुलक्षणा पंडित के जाने से हिंदी फिल्म जगत ने आज एक और महान कलाकार को खो दिया, जिन्होंने सालों तक अपनी आवाज से सबका दिल जीता. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Sulakshana Pandit Death

Trending news

दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला