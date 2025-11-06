बॉलीवुड की मधुर आवाज सदा के लिए हुई खामोश, सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Sulakshana Pandit Death: ये साल हिंदी फिल्म जगत के लिए काफी दुख से भरा रहा है, पिछले कुछ दिनों में कई कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं अब एक और चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली हैं. दरअसल सिनेमा और संगीत के चमकते चेहरे सुलक्षणा पंडित का 71 की उम्र में आज यानी की 6 नवंबर को निधन हो गया है. जिससे उनके चाहने वालों के बीच मातम पसर गया है.
Sulakshana Pandit Death: सुलक्षणा पंडित हिंदी फिल्म सिनेमा की वो हस्ती थीं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि बेहतरीन गायकी से दर्शकों के दिल पर सालों तक राज किया. मगर आज 6 नवंबर को उन्होंने 71 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सुलक्षणा के निधन का कारण अभी बताया नहीं गया है मगर खबरों की मानें तो वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थीं और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. सिंगर-एक्ट्रेस के निधन की खबर सुनते ही इंडस्ट्री को लोगों और उनके फैंस द्वारा सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया जा रहा रहा है.
महज 9 साल की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग में रखा कदम
सुलक्षणा पंडित ने अपनी मधुर आवाज और अदाकारी से हिंदी फिल्म सिनेमा में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था. साल 1954 में जन्मी इस महान हस्ती का ताल्लुक एक बड़े संगीत-परिवार से था और उनके चाचा-मामा कोई आम कलाकार नहीं बल्कि दिग्गज शास्त्री सिंगर पंडित जसराज थे. सुलक्षणा पंडित अपनी तीन बहनें और तीन भाइयों के साथ संगीत सीखा करती थीं, जिससे उनके भाइयों की जोड़ी खूब फेमस हुई थीं. वहीं 9 साल की कम उम्र में सुलक्षणा ने प्लेबैक सिंगिंग में हाथ आजमाया था और साल 1953 में फिल्म ‘संकल्प’ में ‘तू ही सागर है तू ही किनारा’ में कमाल की गायकी के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला.
अकेले ही गुजारा पूरा जीवन
सुलक्षणा पंडित ने गायकी में नाम कमाने के साथ-साथ अपनी अदाकारी से भी अपना जादू पर्दे पर बिखेरा दिया था. उन्होंने साल 1953 में संजीव कुमार के साथ ‘उलझन’ और ‘संकोच’ जैसी फिल्मों में कमाल कर दिया. वहीं बात करें सिंगर-एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की निजी जिंदगी की तो, उनका नाम हमेशा संजीव कुमार के साथ जोड़ा जाता रहा और इन खबरों ने सुलक्षणा के जीवन पर गहरा असर डाला. वहीं कम उम्र में ही उन्हें काफी बीमारियों का सामना करना पड़ा. सुलक्षणा पंडित के जाने से हिंदी फिल्म जगत ने आज एक और महान कलाकार को खो दिया, जिन्होंने सालों तक अपनी आवाज से सबका दिल जीता.
