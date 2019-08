'सुल्तान' Vs 'पहलवान': ये कौन ले रहा है सलमान खान के साथ पंगा

नई दिल्ली: कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है. सुदीप ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें ये दोनों कुश्ती लड़ते नजर आ रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है: "पहलवान एंड सुल्तान."

सुदीप ने शेयर की तस्वीर

गौरतलब है कि सलमान साल 2016 में आई फिल्म 'सुल्तान' में एक रेसलर की भूमिका में थे, जबकि सुदीप अपनी आने वाली फिल्म 'पहलवान' में यही किरदार निभा रहे हैं. सुदीप ने लिखा, "नहीं, यह कोई और पोस्टर नहीं है. यह बस इतना है कि जब वह आपसे प्यार करते हैं तो किस तरह से पेश आते हैं. आपने अपनी जिंदगी में मुझे जो जगह दी है उसके लिए आपका धन्यवाद सलमान खान सर. मैं सम्माननीय और धन्य हूं."

No this isn't another poster ...

This is jus how he bonds if he luvs.

Thank u @BeingSalmanKhan sir,,

For the place u have given me in ur life. Im honoured & blessed.#pailwaan. pic.twitter.com/NRvaSvguTX

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 24, 2019