गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद भी नदीम के साथ क्यों किया काम? अब सालों बाद सुनील दर्शन ने बताई वजह

साल 1997 में टी-सीरीज के संस्थापक और कैसेट किंग कहे जाने वाले गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गुलशन कुमार की हत्या के मामले में मशहूर संगीतकार जोड़ी 'नदीम-श्रवण' के नदीम सैफी का नाम भी सामने आया था. दरअसल, मुंबई पुलिस ने उन्हें इस हत्याकांड की साजिश रचने वालों में शामिल बताया था. आरोप लगने के कुछ समय बाद नदीम लंदन चले गए और फिर भारत वापस नहीं लौटे.
इस मामले का असर नदीम के करियर पर भी पड़ा, फिर भी उन्होंने म्यूजिक से दूरी नहीं बनाई. विदेश में रहते हुए भी उन्होंने 'धड़कन' और 'कसूर' जैसी फिल्मों का म्यूजिक तैयार किया, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया.
उस दौर में नदीम के सबसे करीबी सहयोगियों में फिल्ममेकर सुनील दर्शन भी थे. अब इस मामले के सालों बाद Hindi Rush से बातचीत करते सुनील दर्शन ने बताया कि उन्होंने नदीम के साथ काम जारी रखा, क्योंकि नदीम ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनका गुलशन कुमार हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है. साथ ही सुनील ने कहा कि उन्होंने नसीम की बात पर विश्वास किया और उसी भरोसे के आधार पर उनके साथ काम करने का फैसला लिया. बता दें कि जांच के दौरान नदीम सैफी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गुलशन कुमार की हत्या करने वाले हमलावरों को 25 लाख रुपये देने की साजिश में भूमिका निभाई थी. हालांकि, यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में रहा.
'हिंदी रश' से बात करते हुए सुनील ने लंदन में नदीम से हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'नदीम का म्यूजिक ऐसा था कि पूरी दुनिया उसे सुनकर दीवानी हो जाती थी. एक बार जब मैं लंदन गया, तो मेरी मुलाकात नदीम से हुई. उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने अपनी नई फिल्म के लिए उन्हें साइन करने का वादा किया था. उस समय उन्हें काम की बहुत जरूरत थी. मैंने उनसे कहा कि हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे यह देखना होगा कि क्या ऐसा करना मुमकिन है.'
सुनील आगे कहते हैं कि म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करने का फैसला लेने से पहले मैंने मामले की जांच की और पुलिस से इस बारे में जानकारी ली. सुनील दर्शन ने कहा, 'मैंने इस मामले की जांच की और पुलिस से पूछा कि क्या वह काम कर सकते हैं. तब पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कहा कि क्रिएटिविटी पर कोई रोक नहीं होती.उस समय नदीम का एक बच्चा था. नदीम ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई झूठा वादा नहीं कर रहा. ये मेरी इकलौती संतान है और मैं इस मर्डर में शामिल नहीं हूं. इसके बाद मुझे उनकी बात पर यकीन हो गया.'
सुनील ने आगे बताया कि इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने नदीम सैफी को 'एक रिश्ता: द बॉन्ड ऑफ़ लव' के लिए साइन किया. इस दौरान उनके साथ काम करने का अनुभव काफी खास था. वह काम के प्रति बहुत जुनूनी हैं. हमने एक ही दिन में सात गाने फाइनल कर लिए. बस औपचारिकता के लिए हमने अगले दिन आठवें गाने के लिए एक मीटिंग की. उनके साथ काम करना काफी अच्छा था.' इसके बाद सुनील ने नदीम के साथ 'हां मैंने भी प्यार किया', 'जीवनसाथी', 'बरसात', 'अंदाज' और 'दोस्ती: फ्रेंड्स फॉरएवर' जैसी फिल्मों में भी काम किया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1997 में जब मुंबई के बाहरी इलाके में एक मंदिर के बाहर हमलावरों ने गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी, तब नदीम सैफी UK में छुट्टियां मना रहे थे. इसके बाद वे इस मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बन गए. मुंबई पुलिस ने उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने UK से उनके प्रत्यर्पण (extradition) की मांग की. हालांकि, नदीम की कानूनी टीम का कहना था कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों में खामियां थीं. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद UK की एक अदालत ने भारत की प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर दिया.
वहीं, 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुलशन कुमार मर्डर केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथी अब्दुल रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा. 1997 में हुई हत्या में शामिल होने के चलते रऊफ को 2002 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस साधना एस जाधव और जस्टिस नितिन आर बोरकर की डिवीन बेंच ने रऊफ और महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. रऊफ के आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सजा में छूट का हकदार नहीं होगा.
जस्टिस जाधव के 69 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि हमलावरों की गुलशन से कोई निजी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी और उन्होंने कथित तौर पर नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर ये हत्या की थी.
दुबई में रह रहे नदीम सैफी ने अक्सर यही कहा है कि गुलशन कुमार की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था. साल 2016 में बीबीसी से बात करते हुए नदीम ने कहा, 'सोलह साल तक मैंने सब्र के साथ इतना ज़ुल्म सहा है. मेरे बच्चों ने मुझे हमेशा रोते हुए देखा है और किसलिए? एक ऐसे अपराध के लिए जो मैंने किया ही नहीं. एक ऐसा अपराध जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं.'
वहीं, 2017 में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मुझ पर लगाए गए आरोप गलत थे और मैं केस भी जीत गया. मैं सच में भारत लौटना चाहता हूं, क्योंकि भारत मेरे दिल में बसता है. लेकिन उन्हें मुझे सम्मान के साथ वापस बुलाना चाहिए. मैं एक सच्चा भारतीय हूं और मुझे भारत से प्यार है.