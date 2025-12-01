सुनील शेट्टी ने मुंबई साइक्लोथॉन में बताया हेल्दी लाइफ का मंत्र, जैकी दादा ने किया फ्लैग ऑफ, एक्टर बोले- ‘साइकिल…’

Mumbai's big Mental Health Cyclothon 2025: बॉलीवुड के कलाकार पर्दे पर ही नहीं बल्कि उसके पीछे भी कई समाजिक कामों में हिस्सा लेते हैं और फैंस को जागरुक करते हैं. वहीं हाल ही में मायानगरी के बीकेसी इलाके में मुंबई साइक्लोथॉन 2025 का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के ‘अन्ना’ सुनील शेट्टी, ‘दादा’ जैकी श्रॉफ और महिमा चौधरी शामिल हुई थीं.
Mumbai's big Mental Health Cyclothon 2025: मुंबई के बीकेसी इलाके में मुंबई साइक्लोथॉन 2025 का आयोजन रखा गया था, इस कम्पीटीशन को इस बार 4 साल हो गए हैं. इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा के दिग्गाज कलाकार सुनील शेट्टी और जैकी दादा भी मौजूद थे. वहीं इस कार्यक्रम का हिस्सा परदेश एक्ट्रेस महिमा चौधरी और कोरियोग्राउर बॉस्को भी बने थे. मुंबई साइक्लोथॉन 2025 के इवेंट में गेम्स और ऐसी हेल्दी एक्टिविटी करवाई जाती हैं, जिससे हमारा दिमाग तेज और मजबूत बने और नेगेटिवि माइंड का हिस्सा ना बन पाए.
अन्ना ने दिया फेटनेस का मंत्र
मुंबई साइक्लोथॉन 2025 में भाग लेते हुए सुनील शेट्टी ने यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने साफ-सफाई और फिटनेस पर ध्यान देने की बात कही है. एक्टर ने कहा, ‘आज कल मुंबई में लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव हैं, लोग हेल्थ को अच्छा बनाे रखने की जरूरत को पूरी तरह से समझने लगे हैं. लोगों को वॉक करते रहते चाहिए, अगर कोई व्यक्ति वॉक करता रहता है, तो उसका परिवार भी हेल्दी रहता है.’ एक्टर ने आगे कहा, ‘अच्छी हेल्थ से माइंड भी अच्छा बना रहता है, जो कि फैमिली के लिए जरूरी है. अगर परिवार साथ में है तो युवाओं को इसका फायदा जरूर मिलेग.’
सुनील शेट्टी ने दी साइकिल चलाने की सलाह
अन्ना ने कार्यक्रम में साफ-सफाई को लेकर भी बात की और कहा, सभी को पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों से बचना चाहिए और साइकिल को चलाना चाहिए. साइकिल चलाने से पॉल्यूशन कम होता है और हम इसे खत्म कर सकते हैं और हेल्थ भी अच्छी रहती है. वहीं इस प्रोग्राम में जैकी दादा ने झंडा फैराकर इसकी कम्पीटिशन की शुरआत की.
