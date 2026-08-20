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सुनिधि चौहान के बचपन का क्रश निकले Amitabh Bachchan, बिग बी ने ऐसा क्या कहा ब्लश करने लगीं सिंगर?

सुनिधि चौहान हाल ही में अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 18 में आई हैं. इस दौरान उन्होंने लाइव परफॉर्म भी किया है. वहीं सुनिधि ने बताया है कि अमिताभ बच्चन पर उनका क्रश रहा है.

Written ByShilpa
Published: Aug 20, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:16 PM IST
सुनिधि चौहान के बचपन का क्रश निकले Amitabh Bachchan, बिग बी ने ऐसा क्या कहा ब्लश करने लगीं सिंगर?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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