सुनिधि चौहान के बचपन का क्रश निकले Amitabh Bachchan, बिग बी ने ऐसा क्या कहा ब्लश करने लगीं सिंगर?

अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 18 चर्चा में बना हुआ है. शो में हाल ही में सुनिधि चौहान नजर आईं. केबीसी शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है. इस प्रोमो में सुनिधि चौहान ने बताया है कि उनका अमिताभ बच्चन पर क्रश रहा है. उनकी इस बात से अमिताभ बच्चन काफी खुश हो जाते हैं. बिग बी इसका ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनने के बाद सुनिधि स्माइल करती रह जाती हैं.
सोनीलिव के इंस्टाग्राम पेज से शेयर प्रोमो में सुनिधि चौहान अमिताभ बच्चन की तारीफ करती हैं. सुनिधि बोलती हैं कि हमने आपको कई अलग-अलग अवतार में देखा हैं. आप मेरे लिए सांता हैं, आप मेरे पहले क्रश थे. क्रश की बात सुनते ही अमिताभ बच्चन उन्हें बोलते हैं कि आपको हम पर क्रश था, ये आप अब बता रही है. तब क्यों नहीं बताया. अमिताभ बच्चन की ये बात सुनकर सुनिधि चौहान स्माइल करने लगती है. इंटरनेट पर केबीसी का ये प्रोमो वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.
इसके बाद सुनिधि हॉट सीट पर एक मिनी कॉन्सर्ट करती हैं. इस दौरान वह साल 2006 में डॉन फिल्म का गाना 'ये मेरा दिल प्यार का दीवाना' गाती हैं. यह गाना अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का भी हिस्सा था. अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन में इस गाने को आशा भोसले ने गया था. अमिताभ बच्चन को सुनिधि का गाना बहुत पसंद आता है वह ताली बजाकर उनकी तारीफ करते हैं.
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 का प्रीमियर 10 अगस्त को रात 9 बजे सोनी टेलीविजन और सोनीलिव पर हुआ. सोमवार से शुक्रवार तक कौन बनेगा करोड़पति शो के एपिसोड टेलीकास्ट होते हैं. कौन बनेगा करोड़पति शो को अमिताभ बच्चन के शो से ही जाना जाता है. शाहरुख खान भी इस शो को होस्ट कर चुके हैं लेकिन अमिताभ बच्चन द्वारा किए होस्ट शो की टीआरपी अधिक होती है. ऐसे में लंबे समय से अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट कर रहे हैं.
सुनिधि का जन्म 14 अगस्त 1983 में दिल्ली में हुआ. सुनिधि ने महज 4 साल की उम्र से गाना गाना शुरू कर दिया था. वह छोटी उम्र में लोकल गैदरिंग और मंदिरों में गाना गाती थी. सुनिधि ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. साल 1996 में सुनिधि दूरदर्शन के रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो में आई थी. इस शो से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद वह अपने करियर में आगे बढ़ती गईं.