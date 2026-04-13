खूबसूरती तो है लेकिन दिमाग नहीं… बॉलीवुड की इस नेपोकिड से हुई बड़ी गलती, आशा ताई की जगह पोस्ट कर दी लता मंगेशकर की फोटो, हुईं ट्रोल

12 अप्रैल, 2026 को आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उन्हें चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए पोस्ट करना शुरू कर दिया. इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार, सिंगर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. लेकिन इसी बीच 33 साल एक एक्ट्रेस से बड़ी गलती हो गई, उन्होंने आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर की फोटो अपलोड कर दी. इस बड़े ब्लेंडर के बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सीधा निशाना बन गईं.

33 साल की ये एक्ट्रेस बॉलीवुड के बड़े स्टार की बेटी और इंडियन क्रिकेट टीम के फेमस प्लेयर की पत्नी हैं. वहीं उनके भाई भी एक यंग एक्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया है. एक्ट्रेस की एक भूल के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स करने वालों ने उन्हें क्या-क्या नहीं कहा, यहां तक कि नेपोटिज्म को लेकर भी फिर से बहस छिड़ गई.

कौन है वो एक्ट्रेस?

इस खबर में जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है, वो सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आशा भोसले को लेकर श्रद्धांजलि पोस्ट शेयर किया था. लेकिन इस पोस्ट में उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने आशा भोसले की जगह उनकी बड़ी बहन और सिंगर लता मंगेशकर की फोटो शेयर कर दी, जिनका निधन पहले ही साल 2022, 6 फरवरी को हो चुका था.

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ट्रोलर्स ने की खूब खिचाई

आथिया शेट्टी की इस गलती को सोशल मीडिया यूजर्स ने मिनटों में पकड़ लिया और उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया. हालांकि अथिया ने पोस्ट को जल्द ही डिलीट कर दिया, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन पर निशाना साधते हुए कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘अथिया शेट्टी खूबसूरती तो हैं लेकिन दिमाग नहीं है. उन्होंने दिवंगत आशा भोसले की जगह दिवंगत लता मंगेशकर की तस्वीर के साथ स्टोरी पोस्ट कर दी. नेपो किड्स बिना मेहनत या संघर्ष के किसी भी तरह से पॉपुलर बनना चाहते हैं और इसलिए उनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं और वो ऐसी गलतियां करते हैं.’ वहीं एक अन्य यूजर ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘अथिया शेट्टी पागल हो गई हैं. उन्होंने आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर की तस्वीर अपलोड कर दी.’

Athiya Shetty Is Beauty Without Brains She posted a story with photo of Late Lata Mangeshkar instead of Late Asha Bhosle. Nepo kids just want to be relevant somehow, without hardwork or struggle and that's why their movies flop and they make such blunders. https://t.co/hy3KvJwUUo pic.twitter.com/4TXjZ0SJJ3 — Vidhi (@vidhisharmx) April 12, 2026

शेयर किया दूसरा पोस्ट

ऑनलाइन ट्रोल होने के बाद एक्ट्रेस आथिया शेट्टी ने कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने बाद में एक अलग पोस्ट शेयर करते हुए सिंगर आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. आपको बता दें कि आथिया शेट्टी इंडियन क्रिकेटर के एल राहुल की पत्नी हैं, जो कुछ समय पहले ही में एक बच्चे की मां बनी हैं.