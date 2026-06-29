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नातिन की मासूम हरकत बताना पड़ा भारी! सुनील शेट्टी पर बरसे ट्रोल्स, एक्टर के खुलासे पर मचा सियासी बवाल

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने हाल ही में अपनी पंद्रह महीने की नातिन से जुड़ा एक इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन उनकी इस बात को समझने के बजाए कुंठा क्लब के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी शाब्दिक लिंचिंग करनी शुरू कर दी, जैसा उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 29, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:18 PM IST
नातिन की मासूम हरकत बताना पड़ा भारी! सुनील शेट्टी पर बरसे ट्रोल्स, एक्टर के खुलासे पर मचा सियासी बवाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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