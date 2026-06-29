/नातिन की मासूम हरकत बताना पड़ा भारी! सुनील शेट्टी पर बरसे ट्रोल्स, एक्टर के खुलासे पर मचा सियासी बवाल

छोटे बच्चों का रूप साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है. कोई भी बच्चा छल, कपट या वैचारिक पूर्वाग्रहों से दूर होता है. उसे न किसी से द्वेष होता है, न किसी के प्रति पूर्वाग्रह. उसकी भावनाएं निष्कपट, सहज और निर्मल होती हैं. इसी सहजता से बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपनी नन्हीं नातिन को लेकर बात करते हुए हाल ही में बताया था कि वो सुबह उठकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लड्डू पूछती है. सुनील शेट्टी ने एक कार्यक्रम में बहुत ही भावुक होकर इस बात को व्यक्त किया था.
लेकिन सुनील शेट्टी की इस बात को अलग-अलग अपमानजनक अलंकारों से अलंकृत किया जा रहा है. विकृत मानसिकता के लोग पिछले 50 घंटे से सिर्फ सुनील शेट्टी के खिलाफ विषवमन की प्रतियोगिता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बचपन की मासूमियत पर भी हमला कर रहे हैं.
सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो हर सुबह उठकर घर में रखी साईं बाबा की एक किताब खोलती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक बड़ी तस्वीर है. वो उस तस्वीर को देखकर बहुत खुश होती है और अपने मुंह से मोदी जी, मोदी जी बोलती है. वो घर में स्थापित गणपति जी की मूर्ति के पास जाती है और वहां से चढ़ाए हुए लड्डू लाकर मोदी जी की तस्वीर को खिलाती है.
सुनील शेट्टी ने इस बातचीत के दौरान ये भी कहा कि बच्ची ये सब खुद अपनी मासूमियत से करती है, उन्होंने या बच्ची के माता-पिता ने ऐसा करना उसे नहीं सिखाया है. वो इस बात को बच्ची के नाना होने के नाते बड़े ही गर्व के साथ अपनी नातिन की इस मासूमियत के बारे में दुनिया को बता रहे थे. उन्होंने उसकी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन कुंठा क्लब के सदस्यों को ये अभिव्यक्ति कील की तरह चुभने लगी. संकीर्ण सोच वाले संवेदनहीन लोग सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं.
सुनील शेट्टी की इस बात पर सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'एक थर्ड ग्रेड एक्टर फर्स्ट ग्रेड का चाटुकार बन गया है. समझ नहीं पा रही हूं कि सुनील शेट्टी जैसे लोगों पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं.' वहीं एक ओर यूजर ने लिखा, 'सुनील शेट्टी का अपनी नातिन के प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह का जिक्र करना इस बात का प्रमाण है कि बॉलीवुड कितना नीचे गिर चुका है.' तीसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'सुनील शेट्टी की भी रीढ़ की हड्डी नहीं है. वो राज्यसभा जाने के लिए एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं.'
सुनील शेट्टी के इस किस्से पर सिर्फ सोशल मीडिया यूजर ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी टिप्पणी कर रही है. कांग्रेस की केरल इकाई से सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया कि ये पद्म पुरस्कार पाने के स्तर की चापलूसी है. पोस्ट में ये भी कहा गया कि सुनील शेट्टी के समकालीन अधिकांश लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, इसलिए अब उनके पास यही एक विकल्प बचा है.
Padma grade sycophancy.
Most of his contemporaries got Padma awards. The only option left is this. pic.twitter.com/GLpvtW03Ep
— Congress Kerala (@INCKerala) June 27, 2026
आपको बता दें कि मुंबई प्रदेश यूथ विंग ने साल 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती के अवसर पर सुनील शेट्टी को 'राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार' से सम्मानित किया था. मगर आज कांग्रेस और उसके वैचारिक साथी उन्हें तरह-तरह के स्तरहीन विशेषणों से संबोधित कर रहे हैं.
सुनील शेट्टी सिर्फ बॉलीवुड के एक अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हैं. वो विपला फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं. ये संस्था पिछले 35 सालों से वंचित बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रही है. इसके माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक बच्चों की मदद की जा चुकी है, सुनील शेट्टी ने 1998 में मुंबई के कमाठीपुरा इलाके से 128 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के चंगुल से छुड़ाने में गुप्त रूप से महत्वपूर्ण मदद की थी.
कोरोना महामारी में भी सुनील शेट्टी ने काफी लोगों की मदद की थी, उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 30 लाख रुपये का योगदान दिया, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके. मुंबई के डब्बावाले पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे, तब सुनील शेट्टी ने उनके परिवारों के लिए राशन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई. इसी निस्वार्थ सेवा के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें 'भारत रत्न डॉ. अंबेडकर पुरस्कार' से सम्मानित किया था. अपनी मां की संस्था 'सेव द चिल्ड्रन इंडिया' के माध्यम से वे वंचित बच्चों, विशेष रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं.
सलमान खान ने खुद एक रियलिटी शो में भावुक होकर स्वीकार किया था कि जब वो संघर्ष के दौर में थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे, तब सुनील शेट्टी ने उनकी आर्थिक मदद की थी. जैकी श्रॉफ के पिता जब बीमार थे और उनके परिवार को रहने तथा इलाज में दिक्कत हो रही थी, तब सुनील शेट्टी ने उन्हें अपना घर देने की पेशकश की थी. वहीं गोविंदा का करियर बुरे दौर से गुजर रहा था, तब सुनील शेट्टी ने कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करके उनका समर्थन किया था.
बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भोजपुरी कलाकार और सांसद रवि किशन ने भी बताया था कि जब वो मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, तब सुनील शेट्टी ने उनकी आर्थिक मदद की और उन्हें काम दिलाने में सहयोग किया था. सुनील शेट्टी के बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है कि वो फिल्मों के सेट पर बैकग्राउंड डांसर, स्टंटमैन और लाइटमैन जैसे जरूरतमंद वर्कर्स की आर्थिक सहायता करते रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी चुपचाप उठाते रहे हैं.