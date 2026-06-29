/नातिन की मासूम हरकत बताना पड़ा भारी! सुनील शेट्टी पर बरसे ट्रोल्स, एक्टर के खुलासे पर मचा सियासी बवाल

कोरोना महामारी में भी सुनील शेट्टी ने काफी लोगों की मदद की थी, उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 30 लाख रुपये का योगदान दिया, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके. मुंबई के डब्बावाले पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे, तब सुनील शेट्टी ने उनके परिवारों के लिए राशन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई. इसी निस्वार्थ सेवा के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें 'भारत रत्न डॉ. अंबेडकर पुरस्कार' से सम्मानित किया था. अपनी मां की संस्था 'सेव द चिल्ड्रन इंडिया' के माध्यम से वे वंचित बच्चों, विशेष रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं.