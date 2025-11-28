‘बॉलीवुड हीरो को विलेन बनाते हैं...’ इसलिए साउथ की फिल्में नहीं करते सुनील शेट्टी, फिर क्यों रजनीकांत की ‘दरबार’ में किया काम?

Why Suniel Shetty Not Do South Movies: हिंदी सिनेमा में 33 साल में दर्जनों फिल्मों में काम करने वाले सुनील शेट्टी ने इस दौर कई साउथ फिल्मों में भी काम किया. लेकिन हाल ही में उन्होंने बताया कि वो साउथ फिल्मों में क्यों कम काम करते हैं? कई लोग मानते हैं कि वो मंगलुरु से हैं, तो इसलिए उन्हें साउथ फिल्मों में ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन सुनील का मानना है कि उन्हें वहां से ऑफर तो मिलते हैं, पर ज्यादातर निगेटिव रोल्स के लिए ही मिलते हैं.

उनका कहना है कि साउथ फिल्मों में हिंदी एक्टर्स को आमतौर पर विलेन या पावरफुल एंटागोनिस्ट की तरह दिखाया जाता है, जो उन्हें पसंद नहीं आता. हाल ही में एक मीडिया हाउस से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने बताया कि साउथ के मेकर्स मानते हैं कि हिंदी हीरोज को अगर स्ट्रॉन्ग निगेटिव रोल दिया जाए तो स्क्रीन पर बेहतर इम्पैक्ट बनता है और दर्शक भी इसे पसंद करते हैं. लेकिन सुनील इस ट्रेंड से सहमत नहीं हैं. वे 2020 में साउथ फिल्म ‘दरबार’ में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने विलेन का रोल प्ले किया था.

क्यों रजनीकांत की ‘दरबार’ में किया काम?



सुनील ने बताया कि उन्होंने रजनीकांत के साथ ये फिल्म सिर्फ इसलिए की, क्योंकि वो हमेशा से उनके साथ काम करना चाहते थे, जो उनका सपना भी था और ये ये उनके करियर की एक खास याद है. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हाल ही में एक छोटी 'टुकु' फिल्म भी की, जिसका नाम 'जई' है. इसमें उन्होंने सिर्फ कैमियो किया था ताकि नए कलाकारों और फिल्म मेकर्स को सपोर्ट मिल सके. सुनील का मानना है कि आज के समय में भाषा कोई रुकावट नहीं है. अब कोई भी कलाकार कोई भी फिल्म कर सकता है.

सुनील शेट्टी का नई रियलिटी सीरीज

अगर कंटेंट दमदार हो तो फिल्म या शो आसानी से सारे बाउंड्री पार कर लेता है. उनके मुताबिक, असली फर्क सिर्फ कहानी की मजबूती से पड़ता है. फिल्मों के अलावा सुनील शेट्टी अब डिजिटल दुनिया में भी खास पहचान बना रहे हैं. जल्द ही वो 'भारत के सुपर फाउंडर्स' नाम की एक बड़ी एंटरप्रेन्योरियल रियलिटी सीरीज में नजर आएंगे. इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर फ्री स्ट्रीम किया जाएगा. इस शो में देश के टैलेंटेड स्टार्टअप फाउंडर्स अपने आइडियाज एक बड़े बिजनेस पैनल के सामने पेश करेंगे.

100 करोड़ रुपये तक की इंवेस्टमेंट की कमिटमेंट

शो में कुल 100 करोड़ रुपये तक की इंवेस्टमेंट की कमिटमेंट भी शामिल है. इस शो को सुनील शेट्टी होस्ट करेंगे और मेंटर का किरदार भी प्ले करेंगे. उनका कहना है कि ये शो उन लोगों के लिए एक खास मंच है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखते हैं. सुनील मानते हैं कि आज भारत में स्टार्टअप की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स इन फाउंडर्स को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में मदद करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करने पर खुद को गर्व महसूस करते हैं.

सुनील शेट्टी की आने वाली फिल्में

वहीं, अगर उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो सुनील शेट्टी जल्द ही 'हेरा फेरी 3' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं, जिनको लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इन फिल्मों के जरिए वे एक बार फिर अपने फैंस को कॉमेडी की दुनिया में ले जाने को तैयार हैं. सुनील ने हमेशा से अपनी पहचान एक मजबूत और ईमानदार कलाकार के तौर पर बनाई है. चाहे फिल्में हों, रियलिटी शो हों या सोशल वर्क, वो हर काम पूरे दिल से करते हैं. यही वजह है कि उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.