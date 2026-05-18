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Hindi NewsबॉलीवुडIPL में केएल राहुल की रिकॉर्ड तोड़ पारी से खुश हुए सुनील शेट्टी, दामाद पर जताया गर्व

IPL में केएल राहुल की रिकॉर्ड तोड़ पारी से खुश हुए सुनील शेट्टी, दामाद पर जताया गर्व

'आईपीएल- 2026' में केएल राहुल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक लगाकर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 18, 2026, 10:13 PM IST
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IPL में केएल राहुल की रिकॉर्ड तोड़ पारी से खुश हुए सुनील शेट्टी, दामाद पर जताया गर्व

'आईपीएल- 2026' में केएल राहुल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक लगाकर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. राहुल ने आईपीएल में आठवीं बार एक सीजन में 500 से ज्यादा रन पूरे किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं.  फैंस के साथ-साथ परिवार भी राहुल की इस उपलब्धि पर काफी खुश है. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अपने दामाद की इस कामयाबी पर खास अंदाज में खुशी जाहिर की.

सुनील शेट्टी ने शेयर किया पोस्ट 

सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर केएल राहुल का एक पोस्टर साझा किया. इस पोस्टर में राहुल की तस्वीर के साथ उनकी उपलब्धि की जानकारी दी गई थी कि उन्होंने आईपीएल में आठवीं बार 500 से ज्यादा रन पूरे कर लिए हैं. पोस्टर में राहुल बैटिंग फॉर्म में नजर आ रहे है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने ऊपर की तरफ 'नजर' से बचाने वाली इमोजी भी लगाई. सुनील शेट्टी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस को भी अभिनेता का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है. 

बता दें कि सोशल मीडिया पर राहुल और सुनील शेट्टी के बीच हमेशा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती रही है और कई मौकों पर वह खुले तौर पर राहुल की तारीफ करते भी नजर आ चुके हैं.

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राहुल की पारी से खुश हुए सुनील शेट्टी

अगर राहुल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 42 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने एक चौका और तीन छक्के लगाए. राहुल की बल्लेबाजी के चलते दिल्ली कैपिटल्स ने मैच में मजबूत पकड़ बनाई और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस अर्धशतक के साथ राहुल ने आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. 

उन्होंने अब तक राजस्थान के खिलाफ 9 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम था. राहुल आईपीएल में लगातार रन बनाने वाले सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने 2018 से 2022 तक लगातार पांच सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए थे.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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