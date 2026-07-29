संजय दत्त जीते हैं इतनी लग्जरी लाइफ, जानें फिल्मों के अलावा और कहां से होती है कमाई, इतनी है टोटल नेटवर्थ

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में कई परेशानियों को सामना किया था. एक समय में वह नशे की लत का शिकार थे. 29 जुलाई 1959 को मुंबई में जन्मे संजय दत्त हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस नरगिस दत्ते के बेटे हैं. संजय दत्त बचपन में ही फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं.
संजय दत्त की लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रही थी. उन्होंने तीन शादियां की है. संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स थी. संजय दत्त की लाइफ पर बनी फिल्म संजू में इसके बारे में बताया है कि उनका 308 लड़कियों के साथ अफेयर था. आइए जानते हैं एक्टर का नेटवर्थ कितना है.
संजय दत्त जाने माने एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे हैं. बचपन से ही उन्होंने लग्जरी लाइफ जी है. रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त की कुल संपत्ति 295 करोड़ है. मुंबई में 40 करोड़ का आलीशान घर है. उनके पास 64 लाख की लग्जरी घड़ी भी है. इसके अलावा उनके पास कई महंगी कार है. GQ इंडिया के अनुसार एक्टर एक फिल्म को करने के लिए 8 से 15 करोड़ का चार्ज करते हैं. फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी कमाई होती है. इसके अलावा उनके पास दो प्रोडक्शन हाउस हैं. थ्री-डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स और संजय दत्त प्रोडक्शंस.
उन्होंने कई स्टार्ट-अप्स कंपनियों में भी निवेश किया है. वह अक्सर स्टार्ट-अप कंपनी में निवेश करते हैं. संजय दत्त का दुबई में भी घर है.संजय दत्त के पास रोल्स रॉयस घोस्ट लेकर ऑडी आर 8 कार है. इसके अलावा उनके पास शानदार बाइक का भी कलेक्शन है. उनके पास डुकाटी मल्टीस्ट्राडा और हार्ले-डेविडसन फैटबॉय भी है.
संजय दत्त का नाम कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है. संजय ने 3 शादियां की, पहली शादी ऋचा शर्मा से की थी. पहली पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी. इसके बाद संजय दत्त ने रिया पिल्लई से दोबारा शादी की, लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई. कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए. इसके बाद उनकी शादी मान्यता दत्त से हुई है.मान्यता दत्त से एक्टर से 18 साल छोटी हैं. वह संजय दत्त के साथ उनके खराब समय में ढाल की तरह रही हैं. कपल के जुड़वां बच्चे इकरा और शहरान हैं.
साल 1993 में सुभाष घई की फिल्म खलनायक से संजय दत्त विलेन का किरदार निभाकर सुपस्टार बन गए थे. दर्शकों ने हीरों से ज्यादा विलेन पर अपना प्यार लुटाया था. फिल्म के गाने भी बेहद पॉपुलर थे. फिल्म का क्रेज लेकर लोगों में इतना ज्यादा था कि लोग लाइन में लगकर फिल्मों की टिकट खरीदते थे. फिल्म में संजय दत्त फरार अपराधी बल्लू के किरदार में थे. संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग से विलेन के रोल को आइकॉनिक बना दिया था.