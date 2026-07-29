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संजय दत्त जीते हैं इतनी लग्जरी लाइफ, जानें फिल्मों के अलावा और कहां से होती है कमाई, इतनी है टोटल नेटवर्थ

नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कई परेशानियों का सामना किया है. एक्टर नशे की लत का शिकार थे. उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ क्या है.

Written ByShilpa
Published: Jul 29, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:03 AM IST
संजय दत्त जीते हैं इतनी लग्जरी लाइफ, जानें फिल्मों के अलावा और कहां से होती है कमाई, इतनी है टोटल नेटवर्थ

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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